Kremlj je danas saopštio da je Rusija zainteresovana za privlačenje dodatnih stranih investicija nakon što je američki list Volstrit džornal preneo da američki plan za mir u Ukrajini uključuje predloge za ulaganje u ruske retke rude i energetiku, prenela je britanska agencija Rojters.

Američki list je naveo da planovi, detaljno opisani u dodacima mirovnim predlozima koje je sastavila administracija američkog predsednika Donalda Trampa i predati evropskim kolegama poslednjih nedelja, uključuju predloge za obnavljanje ruskih snabdevanja energijom u Evropi.

Pored toga, američke kompanije bi investirale u ruske strateške sektore kao što su vađenje retkih ruda i bušenje nafte na Arktiku, a američke finansijske firme i druga preduzeća bi iskoristila 200 milijardi dolara zamrznute ruske suverene imovine za projekte u Ukrajini, dodao je američki list.

Na pitanje o izveštaju Volstrit džornala, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je danas rekao novinarima da je Rusija uvek bila i ostaje otvorena za strane investicije.

"Zainteresovani smo za priliv stranih investicija", rekao je Peskov novinarima i dodao da Risija za sada ne vodi razgovore o tome.

Kada je upitan o predlozima o korišćenju 200 milijardi dolara ruske imovine, Peskov je odbio da komentariše.