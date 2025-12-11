Slušaj vest

Predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da sve teritorijalne odluke u vezi sa okončanjem ruskog napada moraju doneti građani Ukrajine, bilo putem izbora ili referenduma, otkrivajući da je ponudio Vašingtonu kompromis.

Zelenski je dodao da Vašington predlaže povlačenje ruske vojske iz ukrajinskih regija Sumi, Harkiv i Dnjepropetrovsk, ali njihov ostanak u regijama Herson i Zaporožje.

"Rusi žele čitav Donbas — mi to ne prihvatamo. Verujem da će ukrajinski narod dati odgovor na ovo pitanje. Bilo u obliku izbora ili referenduma, ukrajinski narod mora imati poslednju reč", rekao je Zelenski.

Njegovi komentari dolaze usred rastućeg pritiska SAD da se ostvari napredak u razvoju novog mirovnog plana.

Moskva je zahtevala da se ukrajinske snage povuku iz istočnog Donbasa, uključujući delove Donjecke i Luganske oblasti koje Rusija nije uspela da zauzme tokom više od decenije rata, piše Kijev independent.

Luganska oblast je gotovo u potpunosti pod ruskom kontrolom, dok ukrajinske snage drže oko 6.600 kvadratnih kilometara Donjecke oblasti, uključujući ključne gradove Slavjansk i Kramatorsk. Borbe su i dalje aktivne oko Pokrovska, navodi kijevski list.

Referendum omogućava građanima da direktno odlučuju o važnim državnim pitanjima. Zahtiva bezbedne uslove i punu izlaznost birača, što ga čini nemogućim u vreme rata bez spoljne garancije.

"Ukrajinske trupe da napuste Donjeck, a ruske da ne ulaze"

Zelenski je rekao da je Vašington izneo "kompromisnu viziju" prema kojoj bi ukrajinske trupe napustile Donjecku oblast, a ruske snage ne bi ulazile.

„Oni vide da ukrajinske trupe napuštaju teritoriju Donjecke oblasti, a kompromis izgleda tako da ruske trupe ne bi ulazile na tu teritoriju“, rekao je on.

Ukrajinski predsednik je opisao tu ideju kao deo tekućih napora SAD da pronađu format prihvatljiv i Kijevu i Moskvi.

„Razgovarali su o pitanju ‘slobodne ekonomske zone’. Amerikanci to tako nazivaju, dok Rusi govore o ‘demilitarizovanoj zoni’“, rekao je Zelenski.

Teritorijalno pitanje ostaje jedno od najosetljivijih u pregovorima, a Zelenski kaže da je još uvek rano reći „kako će konačni dokumenti izgledati“.