Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da EU treba brzo da ojača svoje vojne kapacitete.

"Treba brzo da ojačamo evropske vojne kapacitete. Jačanje evropske odbrane i podrška Ukrajini nisu odvojeni pristupi, već međusobno pojačavajući prioriteti", napisala je Kaja Kalas na platformi Iks (X).

Telefonski razgovor sa "našim kolegama iz odbrane iz Francuske, Nemačke, Italije, Poljske i Velike Britanije naglasio je našu zajedničku odlučnost da krenemo napred po oba ova pitanja", dodala je ona bez drugih detalja.

