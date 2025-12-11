Slušaj vest

Vladajuća Socijalistička partija Španije (PSOE), već potresena nizom korupcionih skandala i političkih neuspeha, sada se suočava sa optužbama da je ignorisala seksualno neprimereno ponašanje visokopozicioniranih članova.

Kriza je dovela u pitanje feminističke principe stranke, a premijer Pedro Sančez se našao pod velikim pritiskom, piše Gardijan .

Kada je Pedro Sančez postao premijer 2018. godine, imenovao je 11 žena i šest muškaraca u svoj kabinet, rekavši da je njegova stranka „nedvosmisleno posvećena jednakosti“ i da odražava promene u španskom društvu. Sedam godina kasnije, niz optužbi za seksualno uznemiravanje – i način na koji je ISRP reagovala na njih – podstakao je neke članove stranke da pozovu na hitnu akciju.

Ignorisane žalbe i „računarska greška“

Problemi su počeli u julu, kada je Fransisko Salazar, zadužen za institucionalnu koordinaciju u kabinetu premijera, podneo ostavku. Njegov odlazak usledio je nakon što je internet portal elDiario.es objavio optužbe za seksualno uznemiravanje koje su protiv njega izneli članovi PSOE-a.

Foto: J. J. Guillen/EFE

Iako su vladini izvori u to vreme tvrdili da je pokrenuta istraga, ali da nisu podnete formalne optužnice, nedavno je otkriveno da su interne žalbe dva člana stranke protiv Salazara ignorisane pet meseci. Stranka je priznala „nedostatak marljivosti“, navodeći kao razlog kompjutersku grešku.

Prošlog vikenda, Sančez je takođe otpustio Salazarovog bivšeg desnog saradnika, Antonija Ernandeza, zbog navodnog učešća u prikrivanju. Ernandez je negirao sve optužbe, dok je Salazar rekao da se ne seća nikakvih neprimerenih interakcija.

Skandal se širi

Hose Tome, visoki političar PSOE-a iz pokrajine Lugo, koga je takođe nekoliko žena optužilo za seksualno uznemiravanje, takođe je podneo ostavku u sredu. Tome tvrdi da je žrtva „nameštaljke“.

Ugled stranke je takođe bio narušen tokom leta, kada se pojavio snimak bivšeg ministra saobraćaja Hosea Luisa Abalosa i njegovog pomoćnika Kolda Garsije Izagirea kako navodno razgovaraju o osobinama seksualnih radnica. Iako su optuženi pokušali da ospore autentičnost snimka, policijska analiza sugeriše da nije bio lažan.

Pritisak iznutra i žestoke kritike opozicije

Troje visokopozicioniranih članova stranke pozvalo je na „duboke transformacije koje garantuju punu, stvarnu i efikasnu jednakost“ u uvodniku u El Paisu u nedelju. Bivša zamenica generalnog sekretara PSOE-a, Adrijana Lastra, pozvala je stranku da ispuni svoju obavezu prema „nezavisnosti, bezbednosti i slobodi žena“ i da preda detalje slučaja Salazar tužilaštvu.

Sančez je preuzeo ličnu odgovornost za nedostatke u istrazi protiv Salazara i rekao da će stranka podržati navodne žrtve ako odluče da podnesu krivične prijave.

Foto: Toby Melville/Pool Reuters, Shutterstock

Opozicione stranke su iskoristile skandal kao dokaz licemerja i korupcije vladajuće stranke. Alberto Nunjez Feihoo, lider konzervativne Narodne stranke (PP), rekao je Sančezu u parlamentu: „Sada svi mogu da vide da kada je u pitanju izbor između zlostavljača i zlostavljanog, vi ste na strani zlostavljača. Ovo ne deluje kao izolovan slučaj - to je način na koji se uvek ponašate.“ Santijago Abaskal, lider krajnje desničarske stranke Voks, optužio je Sančeza da „izmišlja više zapleta nego Netfliks“.

Sančez uzvraća udarac

Sančez je odgovorio rekavši da se njegova vlada bori da pomogne ženama i postigne veću ravnopravnost, dodajući da Narodna partija samo prihvata reakcionarne stavove Voksa. „Feminizam nudi lekcije svima nama - i meni, pre svega“, rekao je. „Ali velika razlika između nas i Narodne partije je u tome što mi preuzimamo odgovornost za svoje greške kada ih napravimo i delujemo kao rezultat toga. Ono što vi radite jeste ulizivanje istorijskoj grešci poznatoj kao Voks.“

Ironično, istog dana kada su se ovi razgovori vodili, visoki zvaničnik Narodne stranke, Hose Ignasio Landaluse, objavio je da se privremeno povlači iz stranke. ISRP je podnela krivične prijave protiv njega zbog zloupotrebe javnih sredstava, trgovine uticajem i seksualnog napada. Landaluse, senator i gradonačelnik Alhesirasa, ostaće na tim pozicijama, ali se povlači sa mesta lidera lokalnog ogranka Narodne stranke, tvrdeći da je „apsolutno nevin“.