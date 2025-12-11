Slušaj vest

Prema proceni mnogih analitičara, u narednih godinu dana, dve ili četiri, kreće sukob koji će biti na nivou rata Rusije i NATO. Nemačka do 2029. planira 153 milijarde ulaganja, a kada bismo govorili o broju rezervista, tu Poljska prednjači.

Zapad i dva suprotna narativa oko Rusije

Bosnić je izneo konfuziju oko poruka sa Zapada po pitanju Rusije i njene moći, podsetivši na dva suprotna narativa koja dolaze odande.

- Zapad propagira dve ideje istovremeno. Govore da je Rusija toliko slaba i da ne može da pobedi Ukrajinu, a istovremeno govore da će Rusija da napadne čitavu Evropu. Odlučite se, ili gubi u Ukrajini ili pobeđuje, pa će napasti celu Evropu. Ja smatram da ništa od toga nije tačno, da Rusija planira pohod na Evropu, ona bi mobilisala četiri, pet miliona vojnika i krenula, ne bi čekala godine i da stekne reputaciju države koja ne može da pobedi Ukrajinu. Zato se to i zove specijalna operacija, Rusija nije ušla u ovo sa maksimalnim kapacitetom. To je ograničena operacija sa fokusom na Ukrajinu - započeo je Bosnić.

Bosnić se dotakao i priča oko dronova koji motre i na neki način napadaju Stari kontinent.

- Zbog čega bi slali dron koji nema bojevu glavu, dakle izviđački dron šaljete da napadne nasumični aerodrom u Poljskoj. Nema smisla. Francuzi su oborili navodno ruske dronove iznad nuklearne baze. Rusija da želi zaista da napadne, ona bi poslala nekoliko hiljada krstarećih projektila, a prvo bi gađali najbliže aerodrome i baze, pa bi usledili i sekundarni udari - tvrdi Bosnić.

Strateški žele da poraze Rusiju, a ne vojno!

Jolović Legenda je ratove devedesetih prošao na prvoj liniji fronta, pa je na osnovu iskustva pričao o današnjim ratovima koji se vode po svetu.

- Bavim se analitikom, a ako uzmemo u obzir da sam bivši oficir i da sam učestvovao u ratu, moj zadatak jeste da dajem određena predviđanja, kako bi gledaoci saznali šta nas očekuje, a ne da samo vršim analize određenih političara. Mi smo od starta specijalne vojne operacije znali, a kao što je predsednik Putin rekao da će ovaj rat trajati deset godina. Nemačka je odmah 100 milijardi izdvojila za vojsku i vršili pripremu naroda da će ih Rusi napasti. Ratovi se ne dešavaju slučajno, već se planiraju. Cilj Evrope je strateški poniziti Rusiju, a ne vojno, već ekonomski i politički - rekao je Jolović.

Jolović je pojasnio na koji način žele da izvedu poraz Rusije u strateškom smislu.

- Očekivali su da će Ukrajina još tri godine pružati otpor, naravno uz njihovu pomoć, a onda je bila projekcija od '26. do '29. da se uključuje sledeća zemlja. Međutim, vide da Ukrajina nema ljudskih, ni materijalnih resursa, a čak ne mogu ni uz njihovu pomoć, pa oni pomeraju granicu na 2027. pa Merc kaže čim poraze Ukrajinu, idu na sledeću državu. Shodno tome, 320.000 migranata su od 2014. do 2023. primili u Nemačko državljanstvo, a 90.000 putem bračne zajednice - rekao je Jolović.

Čovečanstvo je istorija ratovanja

Perišić je rekao da smo svedoci tektonskih promena i da će iz ovih ratova nastati nove, a nestati neke nama poznate države.

- U toku je smena epoha, možda živimo kao kada je padalo Rimsko carstvo. Mi ćemo gledati nestanak mnogih država, ali i nastanak, kao i nestanak i nastanak brojnih saveza. Ključno pitanje je gde ćemo mi biti. Padanje glava, iako će zvučati čudno, jeste zapravo normalna stvar. Ako pogledamo istoriju unazad 6.000 godina, odnosno od nastanka prvih država, to je istorija ratova i to će biti budućnost. To je normalna politička pojava. Non-stop je ovo istorija ratovanja - izjavio je Perišić.

Egerić se nadovezao, istakao da je rat neminovnost, ali i da postoje dve opcije kada dođe do oružanog sukoba:

- Oružani sukob prouzrokuje to da ostanete bez rodbine, prijatelja, bez imovine, a možda i vas samih. Nažalost, to je neminovnost. Kao što je rađanje neminovan i na kraju se završava smrću, tako je i oružani sukob neminovnost. Tu postoje dve opcije, da branite lični integritet i porodicu, imovinu koju ste stekli, svoju veru, crkvu ili šta već, a imate i drugu varijantu, da se predate kao mnogi naši sunarodnici - rekao je Egerić.

