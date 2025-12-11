Slušaj vest

Ruska vojska beleži pozitivnu dinamiku na svim pravcima na frontu, izjavio je predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin na sastanku u Kremlju povodom situacije u zoni borbenih dejstava.

"Oslobađanje Donjecke i Luganske Narodne Republike, Zaporoške i Hersonske oblasti odvija se dosledno i ritmično, u skladu sa vašim zamislima, zamislima Generalštaba. Strateška inicijativa je u potpunosti u rukama ruskih oružanih snaga", poručio je Putin.

On je zahvalio načelniku Generalštaba Valeriju Gerasimovu na oslobođenju Severska i istakao da je to bilo moguće zbog ujedinjenosti, kako komandira tako i vojske.

Prema njegovim rečima, oslobođenje Severska približava nove uspešne ofanzive i istiskivanje ukrajinskih snaga iz Donbasa.

"Kijev nije dozvolio jedinicama Oružanih snaga Ukrajine blokiranim u zoni Oskola da se predaju, čime ih je osudio na eliminisanje", naglasio je on.

Foto: Ministastvo odbrane Ruske federacije

Oružane snage Ukrajine su se nadale da će ruske snage biti zaglavljene u Seversku, ali Ukrajinci nisu uspeli. Komanda ruskih oružanih snaga održala je reč, oslobodivši Seversk do 15. decembra, primetio je predsednik.

"Stvorivši uporište u oblasti Severska i u samom gradu, neprijatelj je očekivao da ćemo se tamo zaglaviti i da će moći da zaustavi našu ofanzivu. Neprijatelj nije uspeo ni u čemu, a vi ste uspeli u svemu što ste planirali i zamislili", istakao je predsednik.

On je primetio da se i stvaranje bezbednosne zone takođe odvija po planu, da Oružane snage Ruske Fedracije nastavljaju da ostvaruju zadatke Specijalne vojne operacije, kao i da samouvereno napreduju na celom frontu.

Foto: Printscreen/Twitter

"Želim još jednom da istaknem da moto-streljačke jedinice, koje se pokazuju u najboljem svetlu, nesumnjivo predstavljaju osnovu snage naših Oružanih snaga", naglasio je Putin.

Gerasimov podneo raport Putinu

"Oslobađanje Severska će dalje doprineti oslobađanju grada Slavjansk", saopštio je načelnik ruskog Generalštaba Valerij Gerasimov.

On je naveo da se borbe odvijaju u skladu sa ranije naznačenim planom, a da su takođe oslobođene Kučerovka i Kurilovka.

Foto: Shutterstock/X/Printscreen

Nastavlja se oslobađanje DNR kao i ofanziva u predelu Konstantinovke, istakao je Gerasimov. Gradske borbe su u toku u severnoistočnom delu grada, precizirao je on.

Prema rečima Valerija Gerasimova, ruske snage su proširile svoju kontrolu nad teritorijama u Sumskoj oblasti i južno od Volčanska u Harkovskoj oblasti.

Osim toga, ceo južni deo Dimitrova je oslobođen, a 45 odsto objekata u Konstantinovki je pod ruskom kontrolom.

Prema rečima Gerasimova, nastavaljaju se gradske borbe u Guljajpolju.

Nakon sastanka u Kremlju, Putin je razgovarao je telefonom sa dva komandanta jedinica na frontu, prenela je agencija RIA Novosti.

Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Prema saopštenju predsedničke pres-službe, Putin je, u prisustvu pukovnika Denisa Pirogova, razgovarao telefonom sa pukovnikom Jaramirom Temirhanovim, komandantom 6. odvojene gardijske motorizovane streljačke brigade, koja je učestvovala u oslobađanju Severska, kao i sa pukovnikom Sergejem Čerdancevim, komandantom 177. puka Kaspijske flotile, kome je predsednik izrazio zahvalnost za službu.

Putin je 27. novembra govorio o napretku u oslobađanju Severska. On je tada naveo da je ruska vojska je prišla gradu sa istoka, sa juga i severa, a da se u samom gradu odvijaju aktivna borbena dejstva.

Od 8.000 zgrada, 1.700 je bilo u tom trenutku u ruskim rukama, naveo je tada predsednik, zaključivši da je bilo jasno čemu sve vodi.