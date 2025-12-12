Slušaj vest

Češka se ove godine suočava sa najvećom epidemijom hepatitisa A u poslednje četiri decenije. Prema podacima iz Nacionalnog instituta za javno zdravlje, lekari su zabeležili 2880 slučajeva, što je čak 20 puta više nego prošle godine. Do sada je 31 osoba umrla, dok su prošle godine bila samo dva smrtna slučaja. Epidemiološka situacija ocenjuje se kao izuzetno ozbiljna, a vlast pokušava da se suzbije širenje virusa, poznatog i kao bolest prljavih ruku.

Ambasador Srbije u Češkoj dr Berislav Vekić je pričao o ozbiljnosti situacije i merama koje su preduzete kako bi se sprečilo širenje virusa.

Najveća epidemija

"Češka se ove godine suočava možda sa najvećom epidemijom hepatitisa A od 1984. godine, kada je zabeleženo 32.000 inficiranih građana. Po podacima Instituta za javno zdravlje Češke, obolelo je sa početkom ove nedelje 2880 i od toga 31 preminuli građanin. To je četiri puta veći broj zaraženih u odnosu na prošlu godinu i po regionima gledano prednjači Prag, grad u kome imamo registrovanih 1100 novo zaraženih pacijenata. Zatim sledi centralno-češki region i region uz granicu sa Poljskom, to je moravsko-šleski region", kazao je Vekić.

On je istakao da među zaraženim i preminulim građanima nema srpskih državljana.

Ambasador Srbije u Češkoj objasnio je moguće uzroke nastanka epidemije.

Foto: Zorana Jevtić

"Očigledno da je došlo do prekida u higijenskom lancu, znači u manjim higijenskim sredinama došlo je do pojave virusa hepatitisa A koji ima veliku brzinu širenja, jer je to fenomen prljavih ruku i ne samo prljavih ruku nego kontaminiranom hranom i vodom. Najopterećenije su praktično sredine, školske dece, predškolskog uzrasta, gradski prevoz i svi veliki javni skupovi gde cirkuliše veliki broj ljudi, a među njima za očekivati je i da bude određeni broj ljudi koji ima slabiju kliničku sliku, znači nema rano prepoznatu bolest tako da su oni i najveći uzrok širenja ove infektivne bolesti", objasnio je Vekić.

Sugestija čeških doktora je, kako kaže, da se naročito u ovom božićnom i prednovogodišnjem periodu izbegavaju veliki božićni i novogodišnji marketi gde je prisutan izuzetno veliki broj ljudi i gde se konzumira možda neadekvatno pripremljena hrana.

Vekić je objasnio da oni koji ne prate češke medije ne bi ni znali da tamo vlada epidemija, pošto su, kako kaže, vesti sporadične.

Upozorenje za građane

"Ukoliko naši građani odluče da dođu u Češku republiku za novogodišnje praznike, obavezno da povedu računa o higijeni ruku i da provere prostore u kojima se kreću po mogućnosti da izbegavaju gradski prevoz kao i velike masovne skupove jer grad Prag je poznat po dočecima nove godine na otvorenom, na njihovim takozvanim novogodišnjim marketima gde cirkuliše izuzetno veliki broj ljudi. Tako da molimo ih da pre svega povedu računa o higijeni i da izbegavaju velike skupove", objasnio je ambasador Srbije u Češkoj.

On je objasnio šta bi naši građani koji dođu u Češku tokom praznika, a osete simptome, trebalo da rade.

"Sa prvim simptomima to je mučnina, gađenje, povraćanje, pojava dijareje, zatim svrabna koža, žuta prebojena koža i pojava žutih beonjača, pojava stomačnih bolova, potrebno je da se jave prvoj zdravstvenoj dežurnoj ustanovi. Predlažemo da obavezno uplate putno osiguranje, svi oni koji imaju putno osiguranje, prvo da se jave dispečeru putnog osiguranja koji će ih uputiti u zdravstvenu instituciju sa kojom osiguravajuća kuća ima potpisani ugovor. Ukoliko nemaju putno osiguranje mogu se javiti ambasadi Republike Srbije ovde u Pragu i konzularnom odelenju. Mi ćemo svakom našem sugrađaninu pomoći da ode do adekvatne zdravstvene institucije i pomoći da dobije adekvatne lekove", zaključio je Vrekić.