Ove godine, magazin Tajm je odlučio da svoju tradicionalnu titulu Ličnost godine ne dodeli jednoj osobi, već grupi ljudi koje naziva "arhitektima" veštačke inteligencije (AI), ili VI).

Na jednoj od dve naslovnice nalaze se lideri ključnih tehnoloških kompanija: izvršni direktor kompanije Nvidija, Džensen Huang, izvršni direktor kompanije Meta, Mark Zakerberg, vlasnik kompanije X, Ilon Mask, "kum VI" Fej-Fej Li, izvršna direktorka kompanije AMD, Lisa Su, izvršni direktor kompanije Antropik, Dario Amodei, izvršni direktor kompanije OpenAI, Sem Altman, i šef VI laboratorije kompanije Gugl, Demis Hasabis.

Tajm kaže da izbor odražava neverovatnu brzinu kojom veštačka inteligencija i kompanije koje je razvijaju menjaju svet.

Izbor dolazi usred globalnog buma VI koji traje od pokretanja ChatGPT-a krajem 2022. godine. Izvršni direktor OpenAI-ja, Sem Altman, rekao je u septembru da se njihov četbot koristi oko 800 miliona puta nedeljno. Tehnološki giganti ulažu milijarde dolara u razvoj i infrastrukturu VI kako bi ostali ispred konkurencije.

Dve naslovnice

Časopis "Tajm" je ove godine pripremio dve naslovnice: umetničku ilustraciju slova AI okruženih radnicima i sliku koja prikazuje lidere u tehnološkoj industriji.

- Ove godine, debata o odgovornoj upotrebi veštačke inteligencije ustupila je mesto trci da se tehnologija implementira što je brže moguće. Zahvaljujući Huangu, Sonu, Altmanu i drugim titanima veštačke inteligencije, čovečanstvo juri autoputem, punim gasom i bez kočnica, ka visoko automatizovanoj i veoma neizvesnoj budućnosti - navodi se u saopštenju časopisa "Tajm".

Glavni urednik časopisa "Tajm“, Sem Džejkobs, rekao je da niko nije imao veći uticaj na 2025. godinu od „pojedinaca koji su zamislili, dizajnirali i izgradili veštačku inteligenciju“. „Čovečanstvo će odrediti put kojim će veštačka inteligencija krenuti dalje, i svako od nas ima ulogu u oblikovanju njene strukture i budućnosti“, rekao je Džejkobs.

Prekretnica za veštačku inteligenciju

Analitičar kompanije "Forester Riserč", Tomas Hason, rekao je za BBC da bi se 2025. mogla smatrati prekretnicom u načinu na koji koristimo veštačku inteligenciju u svakodnevnom životu.

- Većina potrošača je koristi, a da toga nisu ni svesni - rekao je, objašnjavajući da se veštačka inteligencija ugrađuje u hardver, softver i usluge, čineći tehnologiju "daleko bržom nego tokom internet ili mobilnih revolucija".

Mnogi ljudi sada koriste četbotove sa veštačkom inteligencijom umesto pretraživača ili društvenih medija za planiranje putovanja, pronalaženje božićnih poklona ili otkrivanje recepata.

Nik Kairinos, osnivač i izvršni direktor Fountech AI Labs, veruje da je izbor časopisa Time "fer odraz" uticaja veštačke inteligencije, ali upozorava da "prepoznavanje ne treba mešati sa spremnošću".

- U ovom trenutku, veštačka inteligencija bi i dalje mogla biti spas ili prokletstvo za čovečanstvo. Još uvek smo u ranim fazama izgradnje sistema koji su pouzdani, odgovorni i usklađeni sa ljudskim vrednostima. Oni koji razvijaju tehnologiju i plasiraju je na tržište imaju ogromnu odgovornost - rekao je.

Foto: Shutterstock

Nije prvi put da nagrada nije dodeljena pojedincu

Ovo nije prvi put da Tajmova ličnost godine nije pojedinac. Godine 2014, titula je pripala borcima protiv ebole, a 2002. godine uzbunjivačima. Još 1982. godine, časopis je izabrao računar, navodeći "opojnu strast" Amerikanaca prema novoj tehnologiji koju je Tajm opisao kao "delimično modernu, delimično izraz nade da se život može poboljšati".

Tada su računari predstavljali tehnološki pioniri poput suosnivača Epla, Stiva Džobsa, i predsednika IBM-a, Džona Opela. A 2006. godine, Tajm je proglasio "Vi" svojom "Ličnošću godine", simbolično priznajući moć pojedinaca na internetu, uključujući saradnike Vikipedije, rane jutjubere i korisnike Majspejsa.