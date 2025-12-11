Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je naglasio da svaki kompromis između Ukrajine i Rusije u vezi sa kontrolom nad njenim istočnim regionima mora biti „fer“ i potvrđen na „izborima“ ili „referendumu“.

„Verujem da će ukrajinski narod dati odgovor na to pitanje. Bilo kroz izbore ili referendum, to mora biti stav koji dolazi od ukrajinskog naroda“, rekao je Zelenski novinarima kada je upitan o postizanju sporazuma sa Moskvom.

Američki predlog: Povlačenje iz Donjecka i demilitarizovana zona

Ukrajinski predsednik je potvrdio da su Sjedinjene Američke Države predložile Kijevu da se povuče sa teritorije koju još uvek kontroliše u Donjeckoj oblasti i da na tom mestu stvori „slobodnu ekonomsku“ i demilitarizovanu zonu, bez prisustva ruskih snaga.

Zelenski je rekao da američka strana još uvek „ne zna“ ko će vladati demilitarizovanom zonom.

Dodao je da Vašington predlaže povlačenje ruskih trupa iz ukrajinskih regiona Sumi, Harkov i Dnjepropetrovsk, ali i njihov ostanak u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti.

Kurir.rs/Agencije

