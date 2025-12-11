Slušaj vest

Kolumbijski predsednik Gustavo Petro nazvao je američkog predsednika Donalda Trampa „veoma pogrešno informisanim“ nakon Trampove oštre pretnje juče, rekavši mu da se „opameti ili će biti sledeći“ u Vašingtonovom ratu protiv narko-kartela.

Tenzije između dve zemlje dostigle su novi nivo nakon što je Tramp rekao da Kolumbija „proizvodi mnogo droge“, što je izazvalo brzu i opsežnu reakciju kolumbijskog lidera, piše Newsweek .

Trampova pretnja

Obraćajući se novinarima juče, američki predsednik Donald Tramp nije ublažavao svoje reči. Opisujući Pedra kao „prilično neprijateljski nastrojenog prema Sjedinjenim Državama“, zapretio je da će se kolumbijski lider suočiti sa „velikim problemima ako se ne urazumi“.

„Kolumbija proizvodi mnogo droge. Imaju fabrike kokaina. Proizvode kokain, kao što znate, i prodaju ga direktno Sjedinjenim Državama. Zato je bolje da se opameti, ili će biti sledeći. On će biti sledeći“, rekao je Tramp.

Petrov oštar odgovor

U opširnoj izjavi objavljenoj na društvenoj mreži X, Gustavo Petro je odbacio Trampove optužbe i kritikovao njegov pristup borbi protiv trgovine drogom.

„Tramp je veoma pogrešno informisan čovek kada je u pitanju Kolumbija. Šteta je, jer odbacuje zemlju koja najviše zna o trgovini kokainom“, napisao je Petro. „Izgleda da ga njegovi sagovornici potpuno obmanjuju“,

Foto: AP/Omar Ornelas, AP/Fernando vergara, AP/Mark Schiefelbein

Petro je istakao napore svoje vlade, rekavši da su zaplenili 2.700 tona kokaina, što je opisao kao „najveću zaplenu u svetskoj istoriji“ i rezultat daleko efikasniji od onoga što je postigla prethodna vlada. Takođe je kritikovao Trampove racije na glisere na Karibima.

„Nije tačno da ispaljivanje raketa na brodske operatere znači borbu protiv narkoterorista, kada su ti brodski operateri siromašni ljudi, kada nema međunarodnog mora na Karibima i kada trgovci drogom žive na jahtama blizu Dubaija, u Madridu i drugde“, rekao je Petro, ​​dodajući da je „glavni bezbednosni problem u Americi klimatska kriza“.

Reakcija Bele kuće

Posle Piterovih kritika, Bela kuća je izdala podjednako oštro saopštenje za Newsweek.

„Kao što je predsednik Tramp izjavio, kolumbijski predsednik Gustavo Petro je ilegalni narko-bos koji snažno podstiče masovnu proizvodnju droge, uprkos velikim isplatama i subvencijama iz SAD koje se svode na dugoročnu pljačku Amerike“, navodi se u saopštenju.

Venecuela Kolumbija mapa Latinske Amerike američki nosač aviona USS Džerald R. Ford najveći ratni brod na svetu američki predsednik Donald Tramp Foto: Shutterstock

Još jedan zvaničnik Bele kuće dodao je: „Uprkos milijardama dolara poreskih obveznika SAD uloženih u kolumbijske napore za borbu protiv droge, karteli cvetaju pod Petrovom neuspešnom politikom. Nije nimalo iznenađujuće što se predsednik Petro protivi uspešnim operacijama predsednika Trampa za zaustavljanje protoka droge u našu zemlju.“

Pozadina sukoba

Razmena optužbi je najnoviji čin u rastućem sporu između Trampa i Petra oko ilegalnog izvoza droge i američkog vojnog prisustva u regionu. Petro je ranije osudio napade koje je naredio Tramp na Karibima, nazvavši ga „varvarinom“ prošlog meseca i naredivši bezbednosnim snagama svoje zemlje da obustave razmenu obaveštajnih podataka sa SAD dok se vojne operacije ne završe.

Trampova retorika prema Petru podseća na pritisak koji Vašington vrši na predsednika Venecuele Nikolasa Madura, koga Bela kuća takođe optužuje da vodi narko-kartel, što on poriče.

Šta je sledeće?

Za sada nema zvaničnog odgovora Sjedinjenih Država na najnoviju izjavu Gustava Petra. Ostaje da se vidi da li će Tramp nastaviti sa kritikama kolumbijskog predsednika ili će dodatno proširiti svoju kampanju protiv droge na Karibima, što bi moglo dodatno da pogorša tenzije između dva saveznika.