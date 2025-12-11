Slušaj vest

Venecuela je saopštila danas, pošto su Sjedinjene Američke Države sinoć zaplenile venecuelanski naftni tanker, da to predstavlja "međunarodno piratstvo" i "očiglednu krađu"

U saopštenju se navodi da je raspoređivanje američke vojske na Karibima deo plana da se Venecuela liši svojih energetskih resursa, preneo je El Pais.

Ocenjuje se da je zaplena tankera konačno otkrila prave razloge za produženu agresiju protiv Venecuele, a to su prirodni resursi, a ne, kako je navodio američki predsednik Donald Tramp, migracije, trgovina drogom, demokratija i ljudska prava.

U saopštenju je takođe ocenjeno da je američka zaplena tankera trebalo, kako se navodi, "da odvrati pažnju i prikrije ubedljiv neuspeh političke predstave koja je u Oslu", misleći na dodelu Nobelove nagrade za mir u Oslu venecuelanskoj opozicionarki Mariji Korini Mačado.

"Manipulacije i nedostatak rezultata onih koji su godinama pokušavali, bez ikakvog uspeha, da izvrše promene režima putem nasilja i u otvorenom saučesništvu sa zapadnim vladama, još jednom su razotkriveni", navodi se u saopštenju.

Američki državni tužilac Pam Bondi reklaje da je venecuelanski tanker zaplenjen zbog toga što je, prema istragama Federalnog istražnog biroa (FBI) i Pentagona, "korišćen za transport nafte iz Venecuele i Irana", što predstavlja kršenje sankcija, kao i da je bio umešan u "ilegalnu mrežu koja podržava terorističke organizacije".

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je sinoć da su američke snage zaplenile tanker za naftu kod obala Venecuele.

Foto: Printskrin X

"Upravo smo zaplenili tanker na obali Venecuele - veliki tanker, veoma veliki, zapravo najveći ikada zaplenjen. Dešavaju se i druge stvari, tako da ćete to videti kasnije i o tome ćete kasnije razgovarati sa drugim ljudima", rekao je Tramp novinarima, preneo je Gardijan.

Taj potez predstavlja veliku eskalaciju američke kampanje pritiska na predsednika Venecuele Nikolasa Madura. Dva američka zvaničnika rekla su ranije u sredu za Rojters da je operaciju zaplene tankera predvodila Obalska straža Sjedinjenih Američkih Država, ali nisu naveli ime tankera koji je zaplenjen, niti gde se presretanje dogodilo.

Venecuela ima najveće dokazane rezerve nafte na svetu, a izvoz nafte jedan je od glavnih izvora prihoda te zemlje.