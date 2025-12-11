Slušaj vest

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da Rusija nema nameru da napadne Evropu i da je spremna da to zvanično dokumentuje.

On je napomenuo da je sama Moskva ranije predložila dijalog o panevropskim bezbednosnim pitanjima i da je spremna da to učini sada ako su njeni strani partneri spremni da "sednu i ozbiljno razgovaraju" o tim pitanjima.

"Rusija nema nameru da napada Evropsku uniju i spremna je da to pravno dokumentuje. Što se tiče zabrinutosti Evrope u vezi sa Ruskom Federacijom, naših planova, naših misli, ne mogu da razumem motive koji vode evropske lidere. Mi ne gajimo, ruski predsednik Vladimir Putin je to jasno stavio do znanja, nikakve agresivne planove protiv članica NATO ili EU. Spremni smo da formalizujemo relevantne garancije u pisanoj formi, u pravnom dokumentu", istakao je Lavrov, prenosi Gazeta.ru.

Foto: Shutterstock, EPA Sergei Ilnitsky

Lavrov je naglasio da takve garancije moraju da budu obostrano dogovorene. Istovremeno, on je naveo da Moskva stoji iza svojih reči, dok je "druga strana angažovana u otvoreno militarističkom besu".

Lavrov je upozorio da "ako Evropa odluči da se bori, Rusija je spremna čak i sada".

Lavrov je u sredu izjavio da Rusija ne namerava da ratuje sa Evropom, ali da će odgovoriti na sve neprijateljske korake, uključujući raspoređivanje evropskih vojnih kontingenata u Ukrajini i oduzimanje ruske imovine.

Ruski predsednik Vladimir Putin je 27. novembra, tokom konferencije za novinare u Biškeku, komentarisao zabrinutost evropskih lidera zbog planova Rusije da napadne Evropu.