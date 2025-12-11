Slušaj vest

Ukrajina je pristala na ključni element u pregovorima sa SAD i Rusijom – na uspostavljanje demilitarizovane zone u Donbasu.

Ukrajinski pregovarač Mihajlo Podoljak rekao je danas da je Kijev prihvatio ključni element u pregovorima sa SAD i Rusijom, odnosno da je pristao na uspostavljanje demilitarizovane zone u Donbasu.

Podoljak je u izjavi za francuski Mond naveo da je potrebno precizno definisati obim povlačenja naoružanja i prisustvo međunarodnih misija.

"Ovo je logičan format za okončanje sukoba, uz bolnu činjenicu da će deo teritorije ostati pod de facto ruskom okupacijom", rekao je Podoljak.

Ukrajinski pregovarač je naveo da bi treće strane imale zadatak praćenja sporazuma, nadzora kretanja trupa i poštovanja linije razdvajanja.

Ovaj predlog, koji je podržao ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, predviđa povlačenje i ukrajinskih i ruskih snaga sa sadašnje linije fronta.

Model se, kako se ističe, delimično oslanja na iskustvo demilitarizovane zone između Severne i Južne Koreje.

Prema ukrajinskom tumačenju, demilitarizovana zona obuhvatila bi obe strane linije razdvajanja u Donbasu.

Zona bi bila pod međunarodnim nadzorom, uključujući i eventualno prisustvo SAD, kako bi se sprečila nova ruska agresija.

Zelenski je ponovio da nema ni "pravni" ni "moralni" mandat da se odrekne ukrajinske teritorije i najavio da bi svako rešenje moralo biti potvrđeno izborima ili referendumom.

Dokument prosleđen SAD sadrži tri celine – prekid rata, postratnu evropsku bezbednosnu arhitekturu i obnovu Ukrajine.

Podoljak je naglasio da Rusija mora finansijski da učestvuje u obnovi da bi se obezbedio dugoročni efekat odvraćanja.

Predlog je uključen u revidirani američki mirovni plan koji je Zelenski prosledio predsedniku SAD Donaldu Trampu, a u čijoj izradi su učestvovali i francuski predsednik Emanuel Makron, britanski premijer Kir Starmer i nemački kancelar Fridrih Merc.