Rusija i njen bliski saveznik Belorusija razgovarale su danas sa venecuelanskim liderom Nikolasom Madurom i njegovim predstavnicima, dok američki predsednik Donald Tramp pojačava pritisak da on podnese ostavku.

Maduro je u telefonskom razgovoru 21. novembra rekao Trampu da je spreman da napusti Venecuelu ako on i njegova porodica dobiju potpunu amnestiju, rekli su izvori za Rojters.

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko danas je održao svoj drugi sastanak za 17 dana sa Hesusom Rafaelom Salazarom Velaskezom, ambasadorom te južnoameričke zemlje u Moskvi.

Beloruska novinska agencija Belta javlja da je Lukašenko 25. novembra rekao diplomati da je Maduro uvek dobrodošao u Belorusiju i da je vreme da je poseti. Belta danas izveštava da je Lukašenko podsetio Velaskeza da su se na svom prvom sastanku dogovorili da „koordinišu određena pitanja“ sa Madurom.

„Dogovorili smo se da, nakon što rešite određena pitanja, nađete vremena da dođete kod mene na ponovni susret kako bismo mogli da donesemo odgovarajuću odluku u okviru naše nadležnosti. A ako bude potrebno, uključićemo i predsednika Venecuele“, citirao je Beltu Lukašenko.

Foto: Ariana Cubillos/AP

Rojters je zatražio od kancelarije beloruskog predsednika objašnjenje o sastancima i spremnosti Minska da pruži utočište Maduru ako se povuče. Kancelarija nije odgovorila.

Kremlj je danas saopštio da je predsednik Vladimir Putin u razgovoru sa Madurom „ponovio podršku politici svoje vlade“ usmerenoj na „zaštitu nacionalnih interesa i suvereniteta“ u uslovima „sve jačeg spoljnog pritiska“.

Trampova administracija ne smatra Madura, koji je na vlasti od 2013. godine, legitimnim predsednikom Venecuele. On tvrdi da je pobedio na prošlogodišnjim izborima, za koje Sjedinjene Države i zapadne vlade kažu da su bili namešteni. Nezavisni posmatrači kažu da je opozicija pobedila sa ubedljivom većinom.

Tramp: Madurovi dani su odbrojani

Poslednjih meseci, Tramp je pojačao pritisak na južnoameričku zemlju, između ostalog i raspoređivanjem vojnih snaga na Karibima.

Foto: AP Ilya Pitalev, AP Evan Vucci

U intervjuu za Politiko ove nedelje, republikanac je naglasio da su Madurovi „dani odbrojani“ i odbio je da odgovori na pitanje da li je spreman da pošalje američku vojsku u Venecuelu.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je novinarima da se nada da će Bela kuća „uspeti da spreči“ otvoreni sukob koji bi imao „nepredvidive posledice po celu zapadnu hemisferu“.

Lukašenko održava bliske odnose sa Karakasom, a ove godine je otvorio dijalog sa vladom u Vašingtonu nakon godina izolacije u zapadnim krugovima zbog stanja ljudskih prava u Belorusiji i podrške Putinovoj invaziji na Ukrajinu.

Tramp je počeo da ublažava sankcije Minsku, a prošlog meseca je imenovao specijalnog izaslanika Džona Koula da pregovara sa Lukašenkom o oslobađanju političkih zatvorenika.