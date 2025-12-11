Slušaj vest

Muškarac optužen da je ubio konzervativnog aktivistu Čarli Kirka tokom događaja na fakultetu izgledao je smireno i cerekao se sa svojim advokatima dok se prvi put pojavljivao uživo u sudu u Juti. Njegova porodica bila je u publici, prenosi New York Post.

Tajler Robinson, (22), dovezen je u sudnicu u Provu obučen u jednostavnu plavu košulju i kravatu dok su njegovi advokati pripremali argument da medijima ne bi trebalo dozvoliti snimanje suđenja, tvrdeći da bi to moglo potencijalno uticati na porotu.

Sudija Toni Graf dozvolio je kamerama da snimaju deo ročišta. Sudija je rekao da će saslušati obe strane iza zatvorenih vrata, a potom ponovo otvoriti sudnicu za javnost. Čak ni Robinsonova porodici nije bila dozvoljenoprisustvo u tajnom ročištu, uprkos zahtevu njegovih advokata da im se dozvoli da ostanu.

Robinson je izgledao smireno, okružen advokatima, a čak se i nasmejao dok je izgledalo da šapće šaljive komentare jednom od njih pre nego što je suđenje počelo. Njegov otac, majka i brat pridružili su mu se u sudnici tokom ročišta.

Robinson je optužen da je pucao u Čarlija kirka (31) suosnivača "Turning Point USA" 10. septembra dok je Kirk govorio na Univerzitetu Juza Veli pred publikom od nekoliko hiljada ljudi.

Kirk, otac dvoje dece, poznat po tome što je motivisao mlade konzervativce, pogođen je jednom u vrat i iskrvario dok je užasnuta publika gledala, u sceni koja je potresla zemlju, a video snimci ubistva iz različitih uglova brzo su se proširili internetom.

Tajler Robinson Foto: Printskrin Youtube

Robinson se suočava sa optužbama za teško ubistvo, krivično delo pucanja iz vatrenog oružja, koje je nanelo teške telesne povrede, ometanje pravde, dve tačke optužnice za manipulisanje svedocima i izvršenje nasilnog krivičnog dela u prisustvu deteta.

Borio se da može da nosi civilnu odeću na sudu, zahtev koji je sudija Graf odobrio na poslednjem ročištu u oktobru, koje je održano preko video poziva.

Čarli Kirk Foto: Shutterstock

Ali Graf je rekao da Robinson mora ostati vezan, pozivajući se na bezbednost prisutnih u sudnici i naložio je medijima da ne snimaju vezivanje.

Osumnjičeni za ubistvo je uhapšen 33 sata nakon Kirkovog ubistva kada ga je njegov otac prijavio nakon što su se slike osumnjičenog pojavile na internetu. Robinson je priznao ubistvo u SMS porukama koje je slao svojoj transrodnoj ljubavnici sa kojom je živeo.

Takođe je navodno opisao lokaciju gde je sakrio pušku kojom je Kirk ubijen. Robinson se nije izjasnio o krivici i suočava se sa smrću streljanjem ako bude osuđen.