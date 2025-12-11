Slušaj vest

Stanovnica Modene doživela je šok kada je tokom posete groblju San Kataldo primetila da su dve prazne grobnice pretvorene u improvizovane domove.

- U polumraku nisam znala da li gledam odeću ili telo. Pobedila me je panika i pobegla sam - ispričala je za Gazzetta di Modena. U stvarnosti, u grobnicama su spavali beskućnici koji nisu imali drugo mesto da se sklone od zime.

Fotografije koje je lokalni list objavio pokazuju ćebad, prostirke, pa čak i madrace postavljene u ukopne niše u monumentalnom delu groblja. Po svemu sudeći, improvizovana skrovišta bila su pripremljena da potraju više dana.

Kriza smeštaja dostigla tačku pucanja

Modena se suočava s teškom stambenom krizom, posebno zimi. Prema podacima udruženja Porta aperta, na ulicama živi najmanje 250 ljudi, dok je broj dostupnih mesta u prihvatilištima jedva oko stotinu. Mnogi zato koriste napuštene prostore, skrovita dvorišta ili kao u ovom slučaju otvore u grobnicama kako bi preživeli hladne noći.

Lokalna policija je prethodnih dana raščistila šiblje oko groblja, gde su pronađeni ostaci improvizovanih kampova. Ipak, izgleda da se pojedini beskućnici noću uvlače u groblje preskakanjem ograde ili se sakriju unutra pre zatvaranja.

"Neki odbijaju pomoć, ali mnogi nemaju drugog izlaza"

- Imamo terenske ekipe koje redovno obilaze beskućnike, ali ima i onih koji odbijaju ponuđeni smeštaj - izjavila je gradonačelnikova savetnica za bezbednost i socijalnu koheziju, Aleksandra Kamporota. Dodala je da gradske službe čine što mogu, ali da kapaciteti nisu ni približno dovoljni.

Slučaj iz groblja San Kataldo otvorio je pitanje koliko daleko ljudi moraju da idu kako bi se zaštitili od zime – i koliko ozbiljna mora postati kriza da bi se našla trajna rešenja.