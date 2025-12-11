Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države pripremaju se za nova presretanja brodova koji prevoze venecuelansku naftu, nakon što je ove nedelje zaplenjen jedan tanker, saopštilo je šest izvora upoznatih sa situacijom za Rojters.

Reč je o prvoj zapleni tereta ili tankera iz Venecuele otkako su SAD 2019. uvele sankcije toj zemlji.

Mere se sprovode u trenutku masovnog američkog vojnog raspoređivanja na jugu Kariba, dok američki predsednik Donald Tramp u kampanji ponavlja zahteve za smenu predsednika Nikolasa Madura.

Zaplena je, prema navodima izvora iz brodarske industrije, stavila u stanje pripravnosti vlasnike brodova, operatere i pomorske agencije uključene u prevoz venecuelanske nafte. Mnogi od njih preispituju da li će narednih dana isplovljavati iz venecuelanskih voda.

Kako navode izvori, u narednim nedeljama očekuju se dodatne američke intervencije usmerene na tankere koji prevoze venecuelansku naftu, a za koje postoji sumnja da su ranije prevozili i naftu iz drugih zemalja pod američkim sankcijama, poput Irana.

Venecuelanska vlada ocenila je zaplenu kao "krađu", dok iz Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće nije stigao odgovor.

U saopštenju se navodi da je raspoređivanje američke vojske na Karibima deo plana da se Venecuela liši svojih energetskih resursa, preneo je El Pais.

Ocenjuje se da je zaplena tankera konačno otkrila prave razloge za produženu agresiju protiv Venecuele, a to su prirodni resursi, a ne, kako je navodio američki predsednik Donald Tramp, migracije, trgovina drogom, demokratija i ljudska prava.

SAD su već sastavile listu dodatnih sankcionisanih tankera koji bi mogli biti zaplenjeni, navodi jedan od izvora.

Američko Ministarstvo pravde i Odeljenje za nacionalnu bezbednost mesecima su pripremali operaciju, dodaju drugi sagovornici.