Oko 1,5 miliona domaćinstava i poslovnih objekata ostalo je bez struje nakon što je tropski ciklon zahvatio šire područje brazilskog grada Sao Paula, obarajući drveće i dalekovode, i izazivajući poremećaje u avio-saobraćaju i vodosnabdevanju.

Iz energetske kompanije Enel je saopšteno da su naleti vetra brzine do 98 km/h pogodili region tokom 12-časovnog nevremena, preneo je Rojters.

Na vrhuncu oluje bez struje je ostalo oko dva miliona korisnika, a kompanija navodi da je napajanje vraćeno za oko 500.000 potrošača.

Kompanija za vodosnabdevanje Sabesp upozorila je da su nestanci struje pogodili rad pumpi, što je poremetilo snabdevanje u više kvartova.

"Dugo vreme bez napajanja za rad pumpi značajno je uticalo na sistem. Snabdevanje se postepeno normalizuje", navela je Sabesp.

Problema je bilo i u avio-saobraćaju. Operater aerodroma Aena saopštio je da je aerodrom Kongonjas otvoren, ali je otkazan 31 dolazak i 15 polazaka.

Na međunarodnom aerodromu Gvaruljos, jednom od najprometnijih u Latinskoj Americi, od srede su otkazana 61 sletanja i 56 poletanja.