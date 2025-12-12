Slušaj vest

Komentarišući izjave Vladimira Zelenskog o mogućem referendumu o teritorijalnim pitanjima, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da je to "srednji prst" Sjedinjenim Državama, prenela je agencija RIA Novosti.

"Narkoman firer je otvoreno pokazao srednji prst Beloj kući. Svi razumeju da će održavanje referenduma o teritorijalnom pitanju u Ukrajini usporiti pregovore. Upravo to kijevski klovn pokušava da postigne. Koliko dugo ćete još ovo tolerisati, Ameriko", upitao je Medvedev.

Ranije je televizijski kanal "Obšestveno" objavio da je Zelenski naveo da je moguće održavanje referenduma o teritorijama.

On je izjavio da bi građani Ukrajine trebalo da izraze svoje mišljenje o pitanju ostavljanja dela Donbasa pod ukrajinskom kontrolom.

Mirovni plan za rešavanje sukoba u Ukrajini sadrži zahtev SAD za povlačenje Oružanih snaga Ukrajine iz Donbasa i stvaranje demilitarizovane zone, što je ranije i sam Zelenski potvrdio.

