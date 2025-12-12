UZBUNA NA CUNAMI ZBOG NOVOG JAKOG ZEMLJOTRESA U JAPANU! Kod severne pacifičke obale registrovan potres od 6,7 Rihtera, prvi snimci (FOTO, VIDEO)
Japanska meteorološka agencija saopštila je da se zemljotres jačine 6,7 stepeni Rihterove skale dogodio danas kod severne obale te zemlje.
Ovaj potres dolazi nakon zemljotresa jačine 7,5 stepeni Rihtera koji je pogodio isti region ranije ove nedelje.
CBS njuz prenosi navode Geološkog zavoda SAD (USGS) da je epicentar bio na oko 113 kilometara severoistočno od Hačinohea u prefekturi Aomori.
- Zemljotres se dogodio na dubini većoj od deset kilometara - saopštio je USGS.
Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje na cunami za delove pacifičke obale.
Zemljotres jačine 7,5 stepeni Rihterove skale u ponedeljak kod obale Aomorija oštetio je puteve i zgrade, a najmanje 34 ljudi je povređeno.
Takođe je izazvao cunami viši od 79 centimetara u nekim mestima na pacifičkoj obali.
(Kurir.rs/CBS News/Preveo i priredio: N. V.)