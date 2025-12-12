EPICENTAR SEVEROISTOČNO OD PREFEKTURE AOMORI U KOJOJ SE RANIJE OVE NEDELJE DESIO POTRES OD 7,5 RIHTERA

Japanska meteorološka agencija saopštila je da se zemljotres jačine 6,7 stepeni Rihterove skale dogodio danas kod severne obale te zemlje.

CBS njuz prenosi navode Geološkog zavoda SAD (USGS) da je epicentar bio na oko 113 kilometara severoistočno od Hačinohea u prefekturi Aomori.

- Zemljotres se dogodio na dubini većoj od deset kilometara - saopštio je USGS.

1/11 Vidi galeriju Posledice zemljotresa od 7,5 stepena Rihterove skale u Japanu Foto: Ren Onuma/Kyodo News, 飯野隼人/Kyodo News, Kazuki Kozaki/Kyodo News

Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje na cunami za delove pacifičke obale.

Američka televizija navodi da nije izdato upozorenje na cunami za zapadnu obalu SAD ili Havaje.

Zemljotres jačine 7,5 stepeni Rihterove skale u ponedeljak kod obale Aomorija oštetio je puteve i zgrade, a najmanje 34 ljudi je povređeno.

Takođe je izazvao cunami viši od 79 centimetara u nekim mestima na pacifičkoj obali.