U ruskom gradu Tveru, na 180 kilometara severoistočno od prestonice Moskve, noćas je dron pogodio stambenu zgradu pri čemu je ranjeno sedam ljudi, uključujući jedno dete.

- Ljudi su ranjeni prilikom odbijanja napada drona na stambenu zgradu u Tveru. Šest odraslih i jedno dete već primaju medicinsku pomoć u bolnici - rekao je Vitalij Koroljov, vršilac dužnosti guvernera Tverske oblasti.

Ruska agencija Tas navodi da su oblasne vlasti kasnije na Telegramu saopštile da su tri odrasle osobe i jedno dete ostali u bolnici.

Ukrajinski dron pogodio stambenu zgradu u ruskom gradu Tver na 180 kilometara od Moskve Foto: screenshot X

  - Njihove rane nisu opasne po život. Ostali stanovnici su odbili bolničku negu nakon što su im ukazana prva pomoć - navodi se u saopštenju.

Trenutno se 22 ljudi evakuisanih ljudi, uključujući petoro dece, nalaze u privremenom skloništu.

Ukrajinski sajt Kijev indipendent prenosi da su stanovnici Tver prijavili nekoliko snažnih eksplozija i videli stub dima kako se diže iznad grada, što je prikazano i na video snimcima očevidaca.

Nezavisni ruski Telegram kanal Astra navodi da su obližnje zgrade i parkirani automobili takođe oštećeni prilikom eksplozije.

Ukrajinske vlasti nisu komentarisala incident, a Kijev independent nije mogao nezavisno da potvrdi ove tvrdnje.

Podseća se da, kako Rusija intenzivira vazdušne napade na Ukrajinu i broj civilnih žrtava raste, Ukrajina pojačava napade dronovima na rusku teritoriju.

(Kurir.rs/TASS/The Kyiv Independent/Preveo i priredio: N. V.)

