Velika porota američkog suda po drugi put je danas odbila da iznova podigne optužnicu protiv njujorške tužiteljke Leticije Džejms, poznate po tome što je 2024. godine uspešno gonila sadašnjeg predsednika SAD Donalda Trampa i dovela do toga da on bude osuđen kao prestupnik.

Prema rečima jednog izvora upoznatog sa ovim dešavanjima, velika porota u Aleksandriji u američkoj saveznoj državi Virdžinija odbila je da ponovo pokrene postupak protiv Džejms zbog navodne prevare u vezi sa hipotekom, na šta je podstrekivao upravo Tramp.

Prethodno je velika porota u Norfolku prošle sedmica odbila istu stvar kao porota u Aleksandriji.

To je još jedan krupan udarac Ministarstvu pravde SAD pod kontrolom Trampove administracije nakon što je u novembru sudski odbačena optužnica protiv Leticije Džejms i bivšeg direktora FBI Džejmsa Komija, koji je dugogodišnji protivnik američkog republikanskog predsednika.

Foto: AP/Mary Altaffer, EPA/Peter Foley

Sudija je odbacio originalne optužnice protiv njih pošto je utvrdio da je tužiteljka ministarstva pravde Lindzi Haligan bila ilegalno postavljena na funkciju.

Ministarstvo pravde pokušava da optuži Leticiju Džejms za prevaru u vezi sa hipotekom koju je koristila da kupi skromnu kuću u Norfolku, gde ima porodicu.

Džejms tvrdi da su nastojanja ministarstva pravde politički motivisana i poriče da je išta nezakonito uradila.

Leticija Džejms Foto: AP/Mary Altaffer, EPA/Peter Foley

Ona je razbesnela Trampa postupkom protiv njega u kojem je tvrdila da je on izgradio svoju poslovnu imperiju na lažima o svom bogatstvu.

Uspela je u sporu.

Naknadno je Trampu ukinuta ogromna kazna koju je trebalo da plati, ali je osuđujuća presuda ostala.

Postupci protiv Džejms i Komija - kojeg je Tramp otpustio tokom prvog predsedničkog mandata jer je istraživao povezanost njegove kampanje sa Rusijom - dovele su do javnih bojazni da Trampova administracija koristi izvršna ovlašćenja da goni predsednikove protivnike.

Foto: AP/Mary Altaffer, EPA/Peter Foley

Oba postupka su pokrenuta ubrzo pošto je administracija za tužiteljku postavila u tom poslu potpuno neiskusnu Lindzi Haligan, koja je nekada bila Trampova advokatica.

Federalni sudija je utvrdio da je ona nelegalno postavljena i odbacio te postupke, ali na takav način da je ministarstvu pravde ostavljena mogućnost da ih pokrene ponovo.