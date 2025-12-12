Slušaj vest

Veliki požar izbio je u jednoj od najvećih rafinerija nafte u centralnoj Rusiji rano jutros, nakon što su dronovi pogodili grad Jaroslavlj.

Ukrajinski sajt Kijev post je to objavio pozivajući se na lokalne izveštaje i video snimke objavljene na društvenim mrežama.

Stanovnici ruskog grada su rekli da su čuli oko sedam eksplozija pre nego što su videli blještavi sjaj i gust dim kako se dižu iz područja rafinerije "Jaroslavnjefteorgsintez".

Video snimci prikazuju veliki požar koji se širi po objektu.

Prethodno je u ruskom gradu Tveru, na 180 kilometara severoistočno od prestonice Moskve, noćas dron pogodio stambenu zgradu pri čemu je ranjeno sedam ljudi, uključujući jedno dete.

(Kurir.rs/The Kyiv Post/preveo i priredio: N. V.)

