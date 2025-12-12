Napad dronova na rafineriju nafte u Jaroslavlju, jednu od najvećih u centralnom delu Rusije
NAPAD DRONOVIMA NA JAROSLAVLJ
GORI JEDNA OD NAJVEĆIH RUSKIH RAFINERIJA! Odjeknulo 7 eksplozija, onda je usledio ogroman bljesak (VIDEO)
Veliki požar izbio je u jednoj od najvećih rafinerija nafte u centralnoj Rusiji rano jutros, nakon što su dronovi pogodili grad Jaroslavlj.
Ukrajinski sajt Kijev post je to objavio pozivajući se na lokalne izveštaje i video snimke objavljene na društvenim mrežama.
Stanovnici ruskog grada su rekli da su čuli oko sedam eksplozija pre nego što su videli blještavi sjaj i gust dim kako se dižu iz područja rafinerije "Jaroslavnjefteorgsintez".
Video snimci prikazuju veliki požar koji se širi po objektu.
Prethodno je u ruskom gradu Tveru, na 180 kilometara severoistočno od prestonice Moskve, noćas dron pogodio stambenu zgradu pri čemu je ranjeno sedam ljudi, uključujući jedno dete.
(Kurir.rs/The Kyiv Post/preveo i priredio: N. V.)
