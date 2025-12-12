Slušaj vest

Izvor iz Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine rekao je medijima da je Rusija pokrenula proizvodnju dronova i centre za obuku operatera bespilotnih letelica u nepriznatoj moldavskoj republici Pridnjestrovlje.

Tvrde i da Rusija ponovo otvara skladišta oružja i da je počela da poziva rezerviste pred predsedničke izbore u Pridnjestrovlju 2026. godine.

ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Prema ukrajinskim obaveštajnim službama, ovo se radi "kako bi se osiguralo da sve akumulirane snage i resursi budu spremni za vojnu eskalaciju kada Kremlj odluči", kao i da bi se destabilizovala situacija u Moldaviji i stvorilo žarište na granici sa južnim regionima Ukrajine.

Ova situacija nosi rizik od infiltracije sabotažnih i izviđačkih grupa u Ukrajinu.

Moldavci negiraju

Međutim, moldavski ministar odbrane Anatol Nosatinazvao je izveštaje ukrajinskih medija o mogućem napadu iz Pridnjestrovlja manipulacijom i preuveličavanjem.

Prema njegovim rečima, nema povećanja vojnih snaga u regionu.

Moldavski zamenik premijera za reintegraciju Valeriju Kiveri takođe je demantovao izveštaje.

- Nadležne agencije su odgovorne za bezbednosna pitanja. Naše kolege koje rade u ovoj oblasti nisu zabeležile nikakve akcije koje se razlikuju od onih koje su se ranije dešavale - uverio je on.

Kratka istorija Pridnjestrovlja

Pridnjestrovlje, zvanično Pridnjestrovska Moldavska Republika ili Transnistrija, je nepriznata, faktički nezavisna država koja se otcepila od Moldavije.

Faktički je nezavisna od 2. septembra 1990. godine.

1/8 Vidi galeriju Odmetnuti moldavski region Pridnjestrovlje Foto: Shutterstock, AP, AP Aurel Obreja

Površina je 4.163 km2, međutim zbog geografskog položaja uz reku Dnjestar ima granicu dugu 816 km, pa liči na izduženo ostrvo dugo 400, a široko 10 km.

Stanovništvo čini 520.700 ljudi, pretežno slovenskog, romanskog i turkijskog porekla (32,1% Moldavci, 30,4% Rusi, 28,8% Ukrajinci, 2,5% Bugari ostatak čine Gagauzi, Poljaci i drugi).

Službeni jezici po ustavu su: moldavski (ćirilica), ruski i ukrajinski. Glavni grad je Tiraspolj sa 135.700 stanovnika. Ostali veći gradovi su Bender i Dubasari.