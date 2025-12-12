Slušaj vest

Bugarski parlament je danas prihvatio ostavku vlade Rosena Željazkova, sa 227 glasova za, bez glasova protiv i uzdržanih, javlja bugarska agencija BTA.

Željazkov je juče na hitnoj konferenciji u parlamentu objavio da vlada podnosi ostavku, neposredno pre glasanja o nepoverenju vladi, što je tražila partija "Nastavite promene - Demokratska Bugarska".

Rosen Željazkov Foto: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

"Koalicija je razgovarala o situaciji. Ne sumnjamo da će na predstojećem glasanju o nepoverenju vlada dobiti podršku. Bez obzira na to, odluke Narodne skupštine su važne kada odražavaju volju naroda. Naša želja je da budemo na nivou koji društvo očekuje. Moć proizilazi iz suverena i glasa naroda. I mlado i staro diglo je glas za ostavku. Ova građanska energija mora biti podržana i podsticana", rekao je Željazkov.

1/9 Vidi galeriju Nasilje na demonstracijama u Bugarskoj protiv predloga budžeta Foto: SUB/Bulgarian News Agency

Krajem novembra, bugarska vlada povukla je nacrt budžeta koji je već bio prosleđen parlamentu, nakon masovnih protesta pred Sobranjem, negodovanja partija i sindikata i upozorenja Evropske komisije da nacrt nije u skladu sa budžetskim pravilima Evropske unije.

Protesti su eskalirali u opšte nezadovoljstvo zbog korupcije, nepravde i neuspeha u mnogim sektorima rada vlade.

1/18 Vidi galeriju Sukobi tokom demonstracija u Bugarskoj zbog predloženog budžeta , prvog u evrima Foto: BORISLAV TROSHEV/EPA

Željazkov je izabran za premijera 16. januara sa 125 glasova za, 114 protiv i bez uzdržanih glasova.