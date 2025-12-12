Slušaj vest

Ukrajinske specijalne snage saopštile su danas da su napale dva ruska broda koja su prevozila oružje i vojnu opremu u Kaspijskom moru, a da je operacija izvedena zajedno s onim što su nazvali lokalnim pokretom otpora u tom regionu.

Rojters navodi da iz Kijeva nije precizirano kada se napad dogodio.

shutterstock_1123747799 copy.jpg
Kaspijsko more Foto: Peter Hermes Furian/Shutterstock

Ukrajinski zvaničnik je juče rekao da su dronovi te zemlje prvi put od početka rata pogodili rusku naftnu platformu u Kaspijskom moru, čime je onemogućeno vađenje nafte i gasa iz oko 20 bušotina.

U saopštenju specijalnih snaga Ukrajine na Telegramu nije navedeno čime su brodovi pogođeni niti koliki je bio obim štete.

Kalmikija
Ruska republika Kalmikija Foto: Gaulois_s/Shutterstock

Samo je navedeno da su brodovi pogođeni kod obale ruske republike Kalmikije.

Napadnuta plovila su identifikovana pod imenima "Kompozitor Rahmanjinov" i "Askar-Saridža", a iz Kijeva je navedeno da su ovi brodovi pod sankcijama SAD zbog prevoza vojnog tereta između Irana i Rusije.

U saopštenju se navodi da je pokret otpora "Crna iskra" pružio detaljne informacije o kretanju brodova i teretu koji su prevozili.

(Kurir.rs/Reuters/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlaneta"RAT KUCA NA VRATA EVROPE, KRVAVIJI OD SVEGA ŠTO VIDELI U SKORIJE VREME" Pukovnik poručio Britancima da se ozbiljno pripreme za oružani sukob sa Rusijom (FOTO)
Al Karns Al Carns britanska vojska Apači helikopter
PlanetaZAŠTO KINI ODGOVARA "RUSKA VERZIJA" TRAMPOVOG PLANA? Si ne želi za pregovarački sto, ali predaju dela Ukrajine Putinu gleda kroz strateške interese Pekinga
Si Đinping
PlanetaSTRAŠNA EKSPLOZIJA U RUSKOM GRADU, DIREKTAN POGODAK! Ukrajinski dron se zario U STAMBENU ZGRADU u Tveru na 180 km od Moskve, vije se dim (VIDEO)
Tver.jpg
PlanetaTO JE TO, UKRAJINCI OTKRILI TRAMPU ŠTA SU SPREMNI DA DAJU PUTINU! Nemački kancelar Merc kaže da je dokument o teritorijalnim ustupcima poslat Beloj kući (FOTO)
Volodimir Zelenski Donald Tramp
PlanetaKAKO JE ZELENSKI OD "ŽELIM KRIM NAZAD, UKRAJINU U NATO" DOŠAO DO OVOG? Od želja iz prvog oči u oči s Putinom vidi i sam da nema ništa, a bliže se izbori (FOTO)
profimedia-1057666640.jpg