UKRAJINCI I "CRNA ISKRA" NAPALI RUSKE BRODOVE U KASPIJSKOM MORU! Operaciju u udaljenom delu sveta pomogao lokalni POKRET OTPORA, ovo dosad nije viđeno
Ukrajinske specijalne snage saopštile su danas da su napale dva ruska broda koja su prevozila oružje i vojnu opremu u Kaspijskom moru, a da je operacija izvedena zajedno s onim što su nazvali lokalnim pokretom otpora u tom regionu.
Rojters navodi da iz Kijeva nije precizirano kada se napad dogodio.
Ukrajinski zvaničnik je juče rekao da su dronovi te zemlje prvi put od početka rata pogodili rusku naftnu platformu u Kaspijskom moru, čime je onemogućeno vađenje nafte i gasa iz oko 20 bušotina.
U saopštenju specijalnih snaga Ukrajine na Telegramu nije navedeno čime su brodovi pogođeni niti koliki je bio obim štete.
Samo je navedeno da su brodovi pogođeni kod obale ruske republike Kalmikije.
Napadnuta plovila su identifikovana pod imenima "Kompozitor Rahmanjinov" i "Askar-Saridža", a iz Kijeva je navedeno da su ovi brodovi pod sankcijama SAD zbog prevoza vojnog tereta između Irana i Rusije.
U saopštenju se navodi da je pokret otpora "Crna iskra" pružio detaljne informacije o kretanju brodova i teretu koji su prevozili.
(Kurir.rs/Reuters/Preveo i priredio: N. V.)