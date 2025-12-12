Slušaj vest

Ukrajinske specijalne snage saopštile su danas da su napale dva ruska broda koja su prevozila oružje i vojnu opremu u Kaspijskom moru, a da je operacija izvedena zajedno s onim što su nazvali lokalnim pokretom otpora u tom regionu.

Rojters navodi da iz Kijeva nije precizirano kada se napad dogodio.

Kaspijsko more Foto: Peter Hermes Furian/Shutterstock

Ukrajinski zvaničnik je juče rekao da su dronovi te zemlje prvi put od početka rata pogodili rusku naftnu platformu u Kaspijskom moru, čime je onemogućeno vađenje nafte i gasa iz oko 20 bušotina.

U saopštenju specijalnih snaga Ukrajine na Telegramu nije navedeno čime su brodovi pogođeni niti koliki je bio obim štete.

Ruska republika Kalmikija Foto: Gaulois_s/Shutterstock

Samo je navedeno da su brodovi pogođeni kod obale ruske republike Kalmikije.

Napadnuta plovila su identifikovana pod imenima "Kompozitor Rahmanjinov" i "Askar-Saridža", a iz Kijeva je navedeno da su ovi brodovi pod sankcijama SAD zbog prevoza vojnog tereta između Irana i Rusije.

U saopštenju se navodi da je pokret otpora "Crna iskra" pružio detaljne informacije o kretanju brodova i teretu koji su prevozili.