Miroslav Pačnik, 49-godišnji muškarac koji je na društvenim mrežama priznao da je početkom decembra odsekao glavu sa statue Josipa Broza Tita u centru Velenja u Sloveniji, sada zahteva javno izvinjenje od gradonačelnika Petra Dermola.

Sam Pačnik je pre nekoliko dana napisao na društvenim mrežama da Velenje i Slovenija zaslužuju da ih ljudi koji se ujedinjuju obeležavaju na istaknutim mestima, a ne „veličanje onih koji i dalje izazivaju strah i bol u previše srca“.

„Spomenici totalitarnim praksama i njihovim simbolima, kao i njihovo poštovanje, suprotni su slovenačkim ustavnim principima i rezolucijama Evropskog parlamenta i Saveta Evrope. Lokalne i državne vlasti trebalo je davno da ih uklone u muzeje i parkove koji obeležavaju totalitarni period naše istorije, gde bi posetioci takođe trebalo da budu informisani o tome šta simbolizuju. Svako ko još uvek želi da ih poštuje trebalo bi da ode tamo“, napisao je, između ostalog, u opširnom statusu.

Pačnika, koji se suočava sa krivičnim prijavama, zasmetala je izjava gradonačelnika da je „očigledno neuravnotežena osoba“, a u ovom sporu ga zastupa advokat Franci Matoz, poznat i po zastupanju Janeza Janše, piše N1 Slovenija.

Pretnja tužbom zbog „grube uvrede“

Gradonačelnik Velenja, Peter Dermol iz Socijaldemokrata, oštro je osudio devastaciju spomenika i u javnoj izjavi komentarisao počinioca. „Teško je ovo komentarisati, očigledno je neuravnotežena osoba sa neuravnoteženom prošlošću“, rekao je Dermol.

Zbog ove izjave, koju smatra „grubom uvredom“, Pačnik sada zahteva da je gradonačelnik povuče i javno se izvini. Ukoliko to ne učini, zapretio je, preko advokata Matoza, „nastavkom postupka“.

Gradonačelnik Dermol je kratko rekao za N1 da još nije upoznat sa zahtevom i da stoga za sada ne može da ga komentariše.

Statua će biti popravljena, počinilac će biti optužen

Policijska uprava Celje potvrdila je da će nakon prikupljanja svih informacija podneti krivičnu prijavu protiv muškarca zbog oštećenja statue u noći sa četvrtka na petak, 4. na 5. decembar. Prijavila ga je i opština Velenje, koja će nakon procene štete takođe podneti zahtev za nadoknadu štete.

Opština je saopštila da će oštećena statua, u saradnji sa Zavodom za zaštitu kulturne baštine Slovenije, biti popravljena do kraja ove nedelje.

„Velenje ostaje grad suživota i dijaloga, stoga takva dela koja izazivaju razdor nemaju mesta u našem gradu. Nadležne institucije moraju zaštititi opšte dobro i dobro ime grada“, saopštila je opština, dodajući da ne žele da se upuštaju u politizaciju koja ne doprinosi boljem životu građana.

Foto: X/Printscreen/@tenoba4

Oštre političke reakcije

Skidanje glave sa Titove statue brzo je postalo vrhunska politička tema. Lokalni odbor Pokreta za slobodu pozvao je na vanrednu sednicu gradskog veća, rekavši da je „napad na Titov spomenik napad na narod i zajednicu i napad na priču o Velenju“.

Čin su osudili i visoki predstavnici stranke, uključujući poslanika Martina Premka.

Premk se zapitao zašto oni koji uništavaju istorijske simbole zaboravljaju da su skoro svi svetski lideri prisustvovali sahrani Josipa Broza Tita.

„Ne zato što je bio kriminalac, već zato što je bio poštovan u međunarodnoj zajednici kao važan vojskovođa Drugog svetskog rata i poštovani državnik svog vremena“, rekao je Premk.

S druge strane, predsednik SDS-a Janez Janša ponovio je svoj stav. „Tužno je da u demokratskoj državi, koja je nastala na osnovu ustavnih odluka u ovoj zgradi napuštamo bivšu državu jer je bila diktatura, hrabri pojedinci sada rade ono što bi trebalo da rade lokalne i državne vlasti“, rekao je Janša.