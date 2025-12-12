Slušaj vest

Nemačka je optužila Rusiju za sajber napad na vazdušni saobraćaj i pokušaj mešanja u izbore i pozvala je ruskog ambasadora na sastanak, izveštava BBC.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova rekao je da je ruska vojna obaveštajna služba odgovorna za „sajber napad na nemački vazdušni saobraćaj u avgustu 2024. godine“.

Takođe je optužio Rusiju da pokušava da utiče na savezničke izbore u Nemačkoj u februaru ove godine i destabilizuje političku situaciju u zemlji.

Portparol je dodao da će Nemačka, u tesnoj koordinaciji sa svojim evropskim partnerima, odgovoriti kontramerama kako bi naterala Rusiju da „plati cenu za svoje hibridne akcije“.

Za sada nije bilo neposrednog odgovora Rusije.

(Kurir.rs/BBC/Prenela: M. V.)

Ne propustitePlanetaTO JE TO, UKRAJINCI OTKRILI TRAMPU ŠTA SU SPREMNI DA DAJU PUTINU! Nemački kancelar Merc kaže da je dokument o teritorijalnim ustupcima poslat Beloj kući (FOTO)
Volodimir Zelenski Donald Tramp
PlanetaVOJNA POMOĆ UKRAJINI U NAGLOM PADU! Nemački institut objavio da bi mogla da dostigne najniži nivo ove godine, sve počelo povratkom Trampa na vlast u SAD
oruzje.jpg
Planeta"RUSIJA MOŽE NAPASTI EVROPU DO KRAJA DECENIJE": Stiglo upozorenje nemačke obaveštajne službe, oglasio se i penzionisani general Bundesvera
bundeswer.jpg
Planeta"PUTIN IMA JOŠ 18 MESECI DA RATUJE U UKRAJINI, A ONDA..." Vojni ekspert tvrdi da mu vreme curi, ali stigao je HLADAN TUŠ - "Ne znamo šta Rusi STVARNO IMAJU"
Vladimir Putin Rusija