Portparol Ministarstva spoljnih poslova rekao je da je ruska vojna obaveštajna služba odgovorna za „sajber napad na nemački vazdušni saobraćaj u avgustu 2024. godine“
Planeta
NEMAČKA OPTUŽILA RUSIJU ZA SAJBER NAPAD! Putinov ambasador pozvan na raport: "PLATIĆE CENU za hibridne akcije"
Slušaj vest
Nemačka je optužila Rusiju za sajber napad na vazdušni saobraćaj i pokušaj mešanja u izbore i pozvala je ruskog ambasadora na sastanak, izveštava BBC.
Portparol Ministarstva spoljnih poslova rekao je da je ruska vojna obaveštajna služba odgovorna za „sajber napad na nemački vazdušni saobraćaj u avgustu 2024. godine“.
Takođe je optužio Rusiju da pokušava da utiče na savezničke izbore u Nemačkoj u februaru ove godine i destabilizuje političku situaciju u zemlji.
Portparol je dodao da će Nemačka, u tesnoj koordinaciji sa svojim evropskim partnerima, odgovoriti kontramerama kako bi naterala Rusiju da „plati cenu za svoje hibridne akcije“.
Za sada nije bilo neposrednog odgovora Rusije.
(Kurir.rs/BBC/Prenela: M. V.)
Reaguj
Komentariši