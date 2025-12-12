Slušaj vest

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajenizjavila je da predsednik SAD Donald Tramp ne bi trebalo da se meša u evropsku demokratiju, povodom nove američke strategije nacionalne bezbednosti.

"Kada su u pitanju izbori, nije na nama da odlučujemo ko će biti lider zemlje, nego na narodu te zemlje", rekla je Fon der Lajen.

Ona je istakla da je to suverenitet birača i to mora da bude zaštićeno.

"Niko drugi ne bi trebalo da se meša", kazala je predsednica EK na događaju koji je sinoć organizovao briselski portal Politiko.

Nova strategija nacionalne bezbednosti SAD

Strategija nacionalne bezbednosti SAD koju je Bela kuća objavila prošle sedmice, u kojoj se kritikuju evropske politike i upozorava na "civilizacijsko brisanje" Evrope, izazvala je oštre reakcije širom kontinenta.

U strategiji se takođe kritikuju evropski napori da se zaustavi rast desničarskih partija, nazivajući to političkom cenzurom, i pominje se "negovanje otpora trenutnoj putanji Evrope unutar evropskih zemalja".

Fon der Lajen je rekla da je to jedan od razloga zašto je Evropska unija predložila Demokratski štit, čiji je cilj da se spreči strano mešanje onlajn, uključujući izbore.

Tramp je u nedavnom intervjuu rekao da su evropski lideri "slabi" i da "Evropa ne zna šta da radi".

Predsednica EK je kazala da je uvek imala "veoma dobre odnose" s američkim predsednicima i da je to "slučaj i danas".

"Naravno, naš odnos prema SAD se promenio, zato što se mi menjamo", kazala je Fon der Lajen.

Ona je naglasila da Evropa treba da se fokusira na sebe umesto da se poredi sa drugima i da treba da se zalaže za ujedinjenu Evropu.

"Važno je da budemo ponosni što smo Evropska unija, da sagledamo svoju snagu i da se suočimo s izazovima koje imamo", rekla je Fon der Lajen.