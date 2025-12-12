OD MILANA DO PALERMA

OD MILANA DO PALERMA

U Italiji je počeo generalni štrajk, a u demonstracijama širom zemlje učestvuju desetine hiljada ljudi.

Na štrajk je pozvao najveći italijanski sindikat, Opšta italijanska konfederacija rada (CGIL), zbog zakona o budžetu za 2026. godinu.

Kako piše ekonomski list "Il sole venti kvatro ore" lokalni i regionalni saobraćaj odvija se otežano zbog otkazanih ili odloženih polazaka.

Italijanski mediji javljaju da u štrajku učestvuju i javni i privatni sektor.

Agencija ANSA javlja da ne radi gradski metro u Napulju i Milanu, i da su štrajkom osim saobraćaja posebno pogođene škole.

Štrajk se odvija i u zdravstvu i industriji.

U Rimu je protestna povorka u organizaciji CGIL krenula sa trga Vitorija Emanuelea II, a završni miting održaće se blizu srednjevekovnog tornja Tore dei Konti u centru grada, gde je pre mesec dana poginuo radnik koji je radio na rekonstrukciji tornja.

U gradu i okolini pogođeni su pretežno železnički saobraćaj i regionalne autobuske linije.

Štrajk je teže pogodio javni prevoz u Bariju, gde ne ide 50 odsto autobusa i regionalnih vozova.

Železnica u velikoj meri ne radi ni u Firenci, gde su se na demonstracijama okupile hiljade ljudi.

Kolona demonstranata krenula je sa centralnog trga Santa Marija Novela.

Učestvovao je i generalni sekretar CGIL Mauricio Landini, koji se obratio okupljenima.

"U narednim danima pokrenućemo prikupljanje potpisa kako bismo Parlamentu predstavili narodnu inicijativu za pravo javno zdravstvo, bićemo posvećeni tome da referendumom blokiramo reforme koja u stvarnosti nema nikakve veze sa reformom pravosuđa i nastavićemo da budemo posvećeni povećanju plata.Postoji problem poreske reforme, ne može biti da oporezivanje zaposlenih i penzija bude veće od oporezivanja profita i finansijskih prihoda", rekao je Landini.

Na demonstracijama u Firenci učestvovala je i gradonačelnica Sara Funaro.

Kao razloge za učešće u štrajku i protestu, ona je navela linearna smanjenja u budžetu, nedostatak resursa za renovaciju gradskih objekata i subvencija za stanovanje.

"Postoji nedostatak resursa za toliko mnogo osnovnih stvari, od socijalne pomoći do toliko mnogo drugih", rekla je gradonačelnica Firence.

U Napulju je u protestnoj povorki učestvovalo oko 10.000 ljudi, a protestna okupljanja održana su i u Kaljariju, Milanu, Bolonji i Palermu.

Sindikat CGIL na svom sajtu navodi da su protekle tri godine godine italijanski penzioneri i radnici platili 25 milijardi evra poreza više, zbog toga što nije indeksiran porez na prihod.

Kao posebne probleme, sindikat je naveo manja socijalna davanja predviđena novim budžetom, pomeranje starosne granice za odlazak u penziju, visine penzije i odlazak mladih iz Italije.

Jedan od predloga CGIL za popravljanje stanja je da se "novac uzima tamo gde ga stvarno ima", odnosno od profita, ekstra profita, od veoma bogatih i sprečavanjem izbegavanja poreza.