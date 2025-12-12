Slušaj vest

Na snimku koji su objavili mediji vidi se beloruski lider kako pozdravlja članove delegacije pre sastanka, od kojih je jedan, govoreći na ruskom sa jakim akcentom, pitao predsednika Belorusije kako je.

- Pa, još uvek sam živ - odgovorio je Aleksandar Lukašenko.

Tokom rukovanja sa Kolom, beloruski predsednik se žalio na vreme.

- Džone, vreme ovde je apsolutno odvratno - rekao je Lukašenko.

Na sastanku sa američkom delegacijom Lukašenko je izjavio da beloruska strana ima mnogo problema u odnosima sa Vašingtonom i da se oni moraju rešiti razgovorom.

- Imamo mnogo pitanja. Svet se veoma brzo menja, pojavljuju se novi problemi o kojima danas treba da razgovaramo i, možda, neke od njih i rešimo - rekao je on. 

Prema rečima beloruskog predsednika, "čuo je da Tramp voli laskanje".

- Ali ne laskam kada kažem da mi se njegovi postupci u poslednje vreme zaista sviđaju - primetio je Lukašenko.

(Kurir.rs/RIA Novosti)

