Slušaj vest

Ukrajinski predsednički kabinet je u petak odbacio tvrdnje da je Kijev spreman da pristane na stvaranje takozvane „tampon“ ili demilitarizovane zone u istočnoj Ukrajini kao deo pregovora sa SAD, naglašavajući da takva politička odluka nije doneta.

Pojašnjenje je usledilo nakon izveštaja francuskog lista „Le Monde“ u kojem se tvrdi da je Kijev u principu pristao na demilitarizovanu zonu sa obe strane trenutne linije fronta u Donbasu, koju su navodno podržali evropski lideri i koja je uključena u revidirani američki mirovni plan.

"Teorijske diskusije"

U razgovoru za Kijev Post, Mihail Podoljak, savetnik šefa predsedničkog kabineta, rekao je da tumačenje francuskog lista preuveličava ono što su, u ovoj fazi, čisto teorijske diskusije.

„Za sada govorimo isključivo o teorijskim diskusijama“, rekao je Podoljak. „Jasno je da se u svakom pregovaračkom procesu razmatraju svi mogući formati, uključujući i potencijalni format zaustavljanja duž linije direktnog borbenog kontakta.“

Podoljak je dodao da bi, u teoriji, takvi scenariji mogli da uključuju diskusiju o nadgledanoj tampon ili demilitarizovanoj zoni, ali je rekao da ovi razgovori ostaju deo širih razmatranja o garanciji bezbednosti, a ne konkretan predlog.

„Takav format teoretski može da uključi mogućnost formiranja takozvane tampon ili demilitarizovane zone koja bi morala biti aktivno praćena“, rekao je on.

„Ali sve se to još uvek razmatra samo u okviru bezbednosnih garancija. Konačne odluke će, naravno, objaviti predsednik Ukrajine.“

U svom izveštaju, „Le Monde“ je tvrdio da je Kijev pristao na demilitarizovanu zonu koja zahteva povlačenje trupa sa obe strane linije fronta u Donbasu – ključni ustupak, prema publikaciji, za potencijalni mirovni sporazum.