Slušaj vest

Sudija Međunarodnog krivičnog suda Karim Kan, koji je izdao nalog zahapšenje ruskog predsednika Vladimira Putina, osuđen je od strane ruskog suda na 15 godina zatvora.

Presuda je doneta u odsustvu Kana, kao i protiv osam sudija Međunarodnog krivičnog suda, koji su osuđeni u zavisnosti od njihovih uloga, u rasponu od 3,5 do 15 godina zatvora, piše u objavi na sajtu Kancelarije glavnog tužioca Ruske Federacije.

Navodi se da je Kan osuđen na 15 godina zatvora, s tim da će prvih devet godina odslužiti u kaznenoj koloniji sa maksimalnim obezbeđenjem, a u obrazloženju Kancelarija je napisala da je Kan od februara do marta 2022. godine u Hagu nezakonito krivično gonio ruske državljane.

Foto: Printscreen YouTube

Ruski istražni komitet je pojasnio da su među osuđenima i sudije Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala, Serđo Gerardo Ugalde Godinez i Hajkel Ben Mafud, kao i predsednik Suda u Hagu, Pjotr Jozef Hofmanjski, i njegovi zamenici, Karanca Luz del Karmen Ibanjez, Bertram Šmit i Rene Adelaide Sofi Alapini-Gansu.

"Predsedništvo Međunarodnog krivičnog suda, bez pravnog osnova, naložilo je sudijama veća da izdaju očigledno nezakonite naloge za hapšenje. Navedeni tužilac i sudije Međunarodnog krivičnog suda stavljeni su na međunarodnu poternicu", navodi se u objavi na sajtu Kancelarije.

U martu 2023. godine, Međunarodni krivični sud (MKS) izdao je naloge za hapšenje Putina i komesarke za prava deteta Marije Lvove-Belove uz tvrdnju da su "pretpostavljano odgovorni" za ilegalni transfer i deportaciju dece iz Ukrajine i okupiranih teritorija u Rusiju.