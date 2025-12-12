STIGLA RUSKA OSVETA: Ovo je kazna za sudiju Međunarodnog krivičnog suda koji je izdao nalog za Putinovo hapšenje!
Sudija Međunarodnog krivičnog suda Karim Kan, koji je izdao nalog zahapšenje ruskog predsednika Vladimira Putina, osuđen je od strane ruskog suda na 15 godina zatvora.
Presuda je doneta u odsustvu Kana, kao i protiv osam sudija Međunarodnog krivičnog suda, koji su osuđeni u zavisnosti od njihovih uloga, u rasponu od 3,5 do 15 godina zatvora, piše u objavi na sajtu Kancelarije glavnog tužioca Ruske Federacije.
Navodi se da je Kan osuđen na 15 godina zatvora, s tim da će prvih devet godina odslužiti u kaznenoj koloniji sa maksimalnim obezbeđenjem, a u obrazloženju Kancelarija je napisala da je Kan od februara do marta 2022. godine u Hagu nezakonito krivično gonio ruske državljane.
Ruski istražni komitet je pojasnio da su među osuđenima i sudije Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala, Serđo Gerardo Ugalde Godinez i Hajkel Ben Mafud, kao i predsednik Suda u Hagu, Pjotr Jozef Hofmanjski, i njegovi zamenici, Karanca Luz del Karmen Ibanjez, Bertram Šmit i Rene Adelaide Sofi Alapini-Gansu.
"Predsedništvo Međunarodnog krivičnog suda, bez pravnog osnova, naložilo je sudijama veća da izdaju očigledno nezakonite naloge za hapšenje. Navedeni tužilac i sudije Međunarodnog krivičnog suda stavljeni su na međunarodnu poternicu", navodi se u objavi na sajtu Kancelarije.
U martu 2023. godine, Međunarodni krivični sud (MKS) izdao je naloge za hapšenje Putina i komesarke za prava deteta Marije Lvove-Belove uz tvrdnju da su "pretpostavljano odgovorni" za ilegalni transfer i deportaciju dece iz Ukrajine i okupiranih teritorija u Rusiju.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)