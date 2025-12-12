Slušaj vest

Ruskom predsedniku Vladimiru Putinu bio je isključen mikrofon 34 sekunde dok je započinjao važan govor svetskim liderima u Turkmenistanu.

Ruski lider delovao je iznervirano jer mu je mikrofon otkazao na sednici Međunarodnog foruma za mir i poverenje u glavnom gradu Turkmenistana, Ašhabadu.

Nakon aplauza, Putin (73) je nekoliko puta pokušao da započne govor, ali je shvatio da ga niko ne čuje. Bio je očigledno nezadovoljan - bespomoćno se osvrćući tražeći pomoć da prekine svoj govor.

Ukupno 16 šefova država i vlada - uključujući lidere iz zemalja NATO-a - posmatralo je kako se Putin uzalud bori da ga čuju.

Na kraju, jedan čovek je prišao Putinu i pokazao mu kako da uključi mikrofon prekidačem.

„Hvala vam“, rekao je kratko pre nego što je počeo govor.

Reakcije na društvenim mrežama

„Putin nije mogao da koristi mikrofon, pritisnuo je pogrešno dugme i govorio je bez zvuka skoro minut“, naveo je azerbejdžanski list Minval.

„Dobio je ono što je zaslužio - Putin nema šta da radi na mirovnom forumu nakon što je ubio stotine hiljada ljudi u ratu“, navodi se u jednom ukrajinskom komentaru.

Novinska kuća ChTD uporedila je Putinovu zbunjenost sa njegovom željom da bespomoćnim afričkim liderima u poseti u Kremlju pokaže kako se koriste slušalice. „Ništa neobično, Putin je u Ašhabadu govorio pola minuta bez zvuka dok mu nisu uključili mikrofon“, navodi se u izveštaju.

„Isti Putin koji redovno pokazuje stranim liderima kako se uključuju slušalice uz simultani prevod, o čemu kremaljska propaganda voli da priča, upoređujući naprednog kremaljskog domaćina sa njegovim neupućenim gostima.“

Među gostima kojima se Putin obraćao bili su lideri država NATO-a, Redžep Tajip Erdogan, predsednik Turske, i Viktor Orban, premijer Mađarske.

Putin je u dvodnevnoj poseti Turkmenistanu kada bi trebalo da razgovara sa liderima Iraka i Irana.