OBJAVLJENE NOVE FOTOGRAFIJE SA EPSTAJNOVOG IMANJA! Istaknuti moćnici u društvu osuđenog pedofila, a najveću pažnju privukle one na kojima je TRAMP! (FOTO)
Demokrate u Nadzornom odboru Predstavničkog doma objavile su u petak fotografije sa imanja Džefrija Epstajna koje prikazuju mnoge moćne ličnosti u okruženja pokojnog trgovca seksualnim robljem, uključujući predsednika Donalda Trampa, bivšeg predsednika Bila Klintona, Stiva Benona, Bila Gejtsa, Ričarda Brensona i druge.
Mnogi od muškaraca su ranije bili povezani sa Epštajnom, mada fotografije mogu baciti novo svetlo na obim tih veza.
Uzete zajedno, 19 fotografija – za koje je odbor rekao da potiču iz Epštajnovog imanja – potvrđuju da je finansijer u prošlosti bio povezan sa širokim spektrom moćnih i istaknutih ljudi čije su veze sa njim sada pod značajnom lupom.
Jedna slika objavljena u petak prikazuje ono što izgleda kao činija neobičnih kondoma sa karikaturom Trampovog lica; činija ima znak na kojem piše „Trampov kondom 4,50 dolara“, a svaki kondom nosi sliku Trampovog lica sa tekstom „Ja sam OGROMAN!“.Druga je prikazivala Trampa sa šest žena čija je lica odbor redigovao.
Među ostalima su bili Stiv Benon i Epštajn koji se fotografišu u ogledalu; Bil Klinton sa Epštajnom, Maksvelom i još jednim parom; i tehnološki milijarder Bil Gejts sa bivšim princom Endruom.
Bivši predsednik Harvarda Lari Samers i advokat Alan Deršovic takođe su se pojavili na slikama sa imanja.
Nijedna od objavljenih slika ne prikazuje seksualno nedolično ponašanje, niti se veruje da prikazuje maloletne devojčice. Nije bilo odmah jasno kada ili gde su snimljene, niti od strane koga.
(Kurir.rs/CNN)