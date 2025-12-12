Slušaj vest

Demokrate u Nadzornom odboru Predstavničkog doma objavile su u petak fotografije sa imanja Džefrija Epstajna koje prikazuju mnoge moćne ličnosti u okruženja pokojnog trgovca seksualnim robljem, uključujući predsednika Donalda Trampa, bivšeg predsednika Bila Klintona, Stiva Benona, Bila Gejtsa, Ričarda Brensona i druge.

Mnogi od muškaraca su ranije bili povezani sa Epštajnom, mada fotografije mogu baciti novo svetlo na obim tih veza.

Uzete zajedno, 19 fotografija – za koje je odbor rekao da potiču iz Epštajnovog imanja – potvrđuju da je finansijer u prošlosti bio povezan sa širokim spektrom moćnih i istaknutih ljudi čije su veze sa njim sada pod značajnom lupom.

Jedna slika objavljena u petak prikazuje ono što izgleda kao činija neobičnih kondoma sa karikaturom Trampovog lica; činija ima znak na kojem piše „Trampov kondom 4,50 dolara“, a svaki kondom nosi sliku Trampovog lica sa tekstom „Ja sam OGROMAN!“.Druga je prikazivala Trampa sa šest žena čija je lica odbor redigovao.

Među ostalima su bili Stiv Benon i Epštajn koji se fotografišu u ogledalu; Bil Klinton sa Epštajnom, Maksvelom i još jednim parom; i tehnološki milijarder Bil Gejts sa bivšim princom Endruom.

Bivši predsednik Harvarda Lari Samers i advokat Alan Deršovic takođe su se pojavili na slikama sa imanja.