Ukrajinska vojnoobaveštajna služba (GUR) saopštila je da je u napadu na Krim pogođen ruski vojno-transportni avion An-26, kao i dva radarska sistema velike vrednosti.

„Tokom 10. i 11. decembra, privremeno okupirani Krim je ponovo bio meta napada. Okupatori su se pripremali za poletanje višenamenskog vojno-transportnog aviona An-26 i već su pokrenuli motore.

„Međutim, posadi ruskih okupacionih snaga je strogo zabranjeno izvođenje ilegalnog leta zahvaljujući pripadnicima specijalne jedinice Fantomi, koji su preciznim udarcem pogodili levi turboelisni motor“, navodi se u saopštenju.

Radari su služili kao oči sistema S-300 i S-400.

GUR dodaje da je tokom još jednog vazdušnog napada na Krim, jedinica Fantomi takođe uspešno pogodila dva ključna radarska sistema, radar 55Ž6M Nebo-M i radar 64N6E, koji je bio sakriven ispod zaštitne kupole.

Prema podacima GUR-a, ovi radari su služili kao „oči“ ruskih protivvazdušnih raketnih sistema S-300 i S-400. Ranije su se na društvenim mrežama pojavile informacije da je avion An-26 oboren na aerodromu Kača na Krimu.

Šta je An-26?

An-26 je sovjetski ili ruski vojni transportni avion koji se koristi za prevoz vojnika, opreme i tereta. To je dvomotorni turboelisni avion kratkog i srednjeg dometa, prilagođen operacijama sa neuređenih i kratkih pista.

profimedia0335593974.jpg
Avion An-26 Foto: Profimedia

Pušten je u upotrebu početkom 1970-ih i još uvek se koristi u ruskim oružanim snagama i drugim zemljama. Može da preveze do 38 vojnika ili oko 5,5 tona tereta. U ratu protiv Ukrajine, Rusija ga koristi i za logističku podršku, prevozeći ljudstvo i opremu na teritorije.

Kurir.rs/Agencije

