Slušaj vest

Na međunarodnom forumu u Turkmenistanu, koji je obeležio 30. godišnjicu stalne neutralnosti zemlje 12. decembra, pakistanski premijer Šehbaz Šarif trebalo je da se sastane sa ruskim liderom Vladimirom Putinomna marginama događaja. Ali plan sastanka je dobio neočekivani obrt.

Prema videu koji je podelila RT Indija, nakon što je 40 minuta čekao u susednoj sobi sa ministrom spoljnih poslova Ishakom Darom, Šarif je odlučio da upadne u sobu u kojoj je Putin razgovarao sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom u nadi da će obezbediti barem kratku interakciju, jer je njegov planirani bilateralni sastanak sa ruskim liderom odložen, prema ndtv.com.

Navodno je otišao oko 10 minuta kasnije.

Ovaj video se brzo proširio internetom, sa brojnim podsmešljivim komentarima o pakistanskom premijeru, ali i kritikama Putina jer je ruski vladar poznat po svojoj sklonosti da svoje sagovornike i goste iz Kremlja drži u čekanju na dogovoreni sastanak, čak i po nekoliko sati.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin na međunarodnom forumu u Turkmenistanu Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, KRISTINA KORMILITSYNA / SPUTNIK /SPUTNIK POOL, HOGP/Iranian Presidency Office