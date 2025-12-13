Slušaj vest

Zemljoradnici i stočari iz severne Grčke, ogorčeni svojim ekonomskim položajem i izostankom dovoljne pomoći države i EU, danas su od podneva blokirali ulaze u luku u Solunu, te time i centar tog grada.

Uprkos mnogobrojnim policajcima ulice su preplavljene traktorima na kojima su mrtvački sanduci čime demonstranti ilustruju stanje poljoprivrede, prenela je atinska RTV SKAI.

1/7 Vidi galeriju protest poljoprivrednika u Solunu, Grčka Foto: ACHILLEAS CHIRAS/ANA-MPA

Poljoprivrednici iz udaljenijih regiona Grčke su u Solun stigli automobilima i zakupljenim autobusima, a došle su i delegacije poljoprivrednika koji i dalje blokiraju carinske ispostave na graničnim prelazima povremeno dopuštajući saobraćaj.

U protestu učestvuju i pčelari, a podršku poljoprivrednicima pružaju studenti i sindikati.