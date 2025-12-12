Slušaj vest

Trajekt u turskom vlasništvu pogođen je raketnim napadom dok je bio usidren u ukrajinskoj luci Odesa u petak, što je najnoviji napad na komercijalne brodove u Crnom moru dok se kriza pomorske bezbednosti u regionu pojačava.

CENK T, putnički i teretni brod pod zastavom Paname, u vlasništvu turske kompanije Cenk Ro-Ro, pogođen je onim što je kompanija identifikovala kao raketu Iskander dok je bio usidren u lučkom objektu. Brod saobraća na redovnim linijama između Turske i Ukrajine, prevozeći i putnike i teret preko Crnog mora.

Preliminarno je potvrđeno da je brod bio u luci kada se dogodio napad. Vlasti su pokrenule istragu o incidentu, iako početni izveštaji nisu naveli žrtve ili obim štete na trajektu.

Regionalna koordinacija usledila je nakon porasta pomorskih napada

Napad dolazi u trenutku kada Turska, Bugarska i Rumunija uspostavljaju mehanizme za koordinaciju u vanrednim situacijama kako bi zaštitile crnomorske brodove nakon talasa napada na komercijalne brodove poslednjih nedelja.

Ministar spoljnih poslova Hakan Fidan upozorio je 3. decembra da napadi pretvaraju plovni put u zatvorenu zonu za trgovinu i ljudski prevoz. U razgovoru sa novinarima nakon sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a u Briselu, Fidan je rekao da nedavni napadi potvrđuju upozorenja Ankare o širenju rata između Rusije i Ukrajine van neposredne zone sukoba.

„Napadi na ova dva broda koja plove u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Turske ne samo da ugrožavaju bezbednost plovidbe u Crnom moru, već i pretvaraju Crno more u područje zatvoreno za trgovinu i ljudski transport“, rekao je Fidan.

Putin preti proširenim napadima na komercijalno brodarstvo

Ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je 2. decembra da će Moskva intenzivirati napade na ukrajinske luke i da bi mogla razmotriti ciljanje brodova iz zemalja koje podržavaju Ukrajinu ako se napadi na ruske tankere nastave.

„Ono što ukrajinske oružane snage sada rade je piraterija“, rekao je Putin, preteći proširenim napadima na lučke objekte i brodove koji pristaju u ukrajinske luke. Dodao je da bi Rusija mogla da „odseče Ukrajinu od mora“ ako se napadi nastave.

Upozorenja su usledila nakon talasa napada na tankere za naftu povezane sa Rusijom, uključujući napade na najmanje četiri broda za manje od nedelju dana. Dva prazna tankera koja su vijorila gambijsku zastavu napadnuta su dronom 28. novembra, a ukrajinski bezbednosni izvor je međunarodnim medijima rekao da su ukrajinske snage rasporedile mornaričke dronove protiv brodova koji navodno prevoze rusku naftu kršeći zapadne sankcije.

Predsednik Redžep Tajip Erdogan nazvao je eskalaciju napada „zabrinjavajućom eskalacijom“ u komentarima 1. decembra, rekavši da Ankara „ni pod kojim okolnostima ne može da prihvati ove napade“ i da izdaje upozorenja svim uključenim stranama.