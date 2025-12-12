Slušaj vest

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov poručio je da Rusija ne traži privremeni prekid vatre, već trajni mir, i da su izjave ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog o izborima u Donbasu "ispiranje mozga".

"Rusija želi mir u Ukrajini, a ne privremeni prekid vatre", izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov na Prvom kanalu odgovarajući na sugestiju ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da Ukrajinci izraze svoje mišljenje o ustupanju Donbasa "kroz izbore ili referendum".

"Prekid vatre je predah, još jedna obmana, još jedno odlaganje, još jedno ispiranje mozga. Potreban nam je mir – zagarantovan, dugoročan i svima razumljiv", rekao je portparol ruskog predsednika Vladimira Putina.

Komentarišući Zelenskijeve izjave o mogućem referendumu, Peskov je napomenuo da ako je potrebno "stvoriti izgovor za zahtevanje prekida vatre, predaha, pauze na frontu", onda "to neće uspeti".

"Želimo da radimo na miru, a ne na prekidu vatre", tvrdio je.

Kako je objavio Fajnenšel tajms, administracija američkog predsednika Donalda Trampa, posebno njegov specijalni izaslanik Stiv Vitkof, poslednjih nedelja je vršila pritisak na Ukrajinu da pristane na "razmenu teritorija", koju Vašington smatra neizbežnim delom svakog mirovnog sporazuma između Kijeva i Moskve.

Prema dva izvora, Vitkof, koji se ove godine šest puta sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, "opsednut" je idejom da će ukrajinsko ustupanje preostalih 25% teritorije Donbasa omogućiti pravedan mir i izbeći dugotrajne borbe. Tramp veruje da Ukrajina nema karte u rukama i da će sledeće godine izgubiti mnogo više u borbama ako sada odbije razumne teritorijalne ustupke. SAD promovišu demilitarizovanu zonu sličnu onoj koja razdvaja Severnu i Južnu Koreju, objavio je Fajnenšel tajms. O ovom scenariju je izvestio i Vašington post.

Zelenski je napomenuo da je američka "kompromisna vizija" povlačenje ukrajinskih trupa iz Donbasa i stvaranje demilitarizovane zone, ali pitanje ko će upravljati ovom teritorijom nije rešeno; Vašington "traži neku vrstu formata".