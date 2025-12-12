Slušaj vest

Slovački premijer Robert Fico ponovio je da, na samitu Evropske unije, neće podržati ništa vezano za vojne izdatke Kijeva, čak i ako bi morao tamo da sedi do Nove godine.

"Danas sam imao skoro sat vremena dug telefonski razgovor sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom. U potpunosti ga poštujem, ali dok je on govorio o finansiranju rata u Ukrajini, ja sam stalno ponavljao o besmislenom svakodnevnom ubijanju stotina i hiljada Rusa i Ukrajinaca", naglasio je Fico u objavi na svojoj Fejsbuk stranici.

Ako je život Rusa ili Ukrajinca ništavan za Zapadnu Evropu, ne želim da budem deo te Zapadne Evrope, dodao je on.

"Antoniju Košti sam rekao da neću podržati ništa što bi dovelo do podrške vojnim izdacima Ukrajine, čak i ako bismo morali da sedimo u Briselu do Nove godine", poručio je Fico.

On je poručio da je spreman, da kao premijer Slovačke, podrži Ukrajinu u njenoj obnovi na osnovu bilateralnih pregovora između slovačke i ukrajinske vlade, ali, kako kaže, "odbacujem besmislena ubistva".

"Slovačka neće glasati za produženje vojnog sukoba", podvukao je Fico.

Foto: Shutterstock, Beta Damir Senčar, EPA Jakub Gavlak

Ranije danas, Fico je u objavi na svojoj društvenoj mreži Iks najavio da će Slovačka glasati protiv predloga Evropske komisije o "reparacionom kreditu" za Ukrajinu.

Slovački premijer je istakao da Bratislava vodi miroljubivu politiku i da neće podržati usmeravanje evropskih sredstava na vojne potrebe Ukrajine.

"Moja politika mira mi ne dozvoljava da glasam za produženje vojnog sukoba", dodao je on.

Fico je i početkom novembra, izjavio da dok god je on na čelu vlade, republika neće podržati ideju Evropske unije o korišćenju ruske imovine za pokrivanje vojnih troškova Ukrajine.

Ministar Italije za evropsku politiku Tomazo Foti, naveo je da svi predlozi Evropske unije za korišćenje zamrznute ruske imovine za Ukrajinu nisu u skladu sa principima međunarodnog prava.

Mađarski premijer Viktor Orban upozorio je da će zemlje članice EU glasanjem o zamrznutoj ruskoj imovini naneti nepopravljivu štetu Uniji.