Slušaj vest

Jedna osoba je poginula, a osam je povređeno kada se srušila višespratna nadogradnja hinduističkog hrama u Verulamu na istoku Južne Afrike, saopštili su danas zvaničnici.

Opština Etkevini saopštila je rezultate preliminarne istrage, u kojoj se tvrdi da je objekat koji se srušio nezakonito izgrađen, a spasioci izvlače povređene iz ruševina.

Zvaničnik privatne kompanije za bezbednost "Južnoafrička jedinica za reagovanje" (Reaction Unit South Africa) Prem Balram izjavio je da je srušena zgrada imala tri ili četiri sprata, kao i da je predstavljala nastavak hrama.

On je dodao da bi ispod ruševina mogao da bude i jedan od vlasnika hrama.

Prošle godine je u sličnom incidentu, kada se urušila stambena zgrada u izgradnji u na jugu zemlje, poginulo više od 30 građevinskih radnika, a istraga je utvrdila da je do nesreće došlo zbog lošeg projektovanja i nekvalitetnih materijala.