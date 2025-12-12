Slušaj vest

Mihailo Podoljak, savetnik šefa kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, izjavio je u intervjuu za francuski list Le Monde da bi jedan od uslova za okončanje sukoba sa Rusijom bilo njeno učešće u obnovi ukrajinske infrastrukture.

Prema rečima Podoljaka, doprinos Rusije ne bi trebalo da bude simboličan, već finansijski opipljiv.

