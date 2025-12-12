Slušaj vest

Mihailo Podoljak, savetnik šefa kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, izjavio je u intervjuu za francuski list Le Monde da bi jedan od uslova za okončanje sukoba sa Rusijom bilo njeno učešće u obnovi ukrajinske infrastrukture.

Prema rečima Podoljaka, doprinos Rusije ne bi trebalo da bude simboličan, već finansijski opipljiv.

bh

Zvaničnik je dodao da je Kijev takođe spreman da razmotri stvaranje demilitarizovane tampon zone u Donbasu, uz uslov obostranog povlačenja trupa. Prema pisanju lista Le Mond, takvi predlozi su deo novog mirovnog plana Ukrajine, razvijenog uz podršku Velike Britanije, Francuske i Nemačke.

Kurir.rs/Mond/Info24.ru

Ne propustitePlaneta"ZA SADA JE TO ČISTO TEORETSKI": Ukrajina NEGIRA pristanak na demilitarizovanu zonu, oglasio se čovek Zelenskog: Evo ko će saopštiti KONAČNU ODLUKU
Mihail Podoljak
PlanetaDEMILITARIZOVANA ZONA U DONBASU: Ukrajina prihvatila ključni element u pregovorima sa SAD i Rusijom
mihailo-podoliak.jpg
PlanetaSAVETNIK ŠEFA KABINETA ZELENSKOG: Ni nuklearna bomba ne bi pomogla Ukrajini da pobedi imperiju Rusiju!
mihailo-podoliak.jpg
PlanetaPODOLJAK: Zapad ne želi da otvori "drugi front" protiv Rusije
mihailo-podoliak.jpg
PlanetaDRAMATIČNO! UKRAJINA PRED PUCANJEM: PVO ne može da se izbori sa moćnim ruskim udarima, razaranje je ZASTRAŠUJUĆE!
dnjepar-2.jpg