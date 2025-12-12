Mihailo Podoljak izjavio je da bi jedan od uslova za okončanje sukoba sa Rusijom bilo njeno učešće u obnovi ukrajinske infrastrukture.
Savetnik ukrajinskog predsednika
RUSI ĆE OVO ODBITI! Ukrajina postavila KLJUČNI uslov za kraj rata: "Moskva će morati da plati..."
Mihailo Podoljak, savetnik šefa kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, izjavio je u intervjuu za francuski list Le Monde da bi jedan od uslova za okončanje sukoba sa Rusijom bilo njeno učešće u obnovi ukrajinske infrastrukture.
Prema rečima Podoljaka, doprinos Rusije ne bi trebalo da bude simboličan, već finansijski opipljiv.
Zvaničnik je dodao da je Kijev takođe spreman da razmotri stvaranje demilitarizovane tampon zone u Donbasu, uz uslov obostranog povlačenja trupa. Prema pisanju lista Le Mond, takvi predlozi su deo novog mirovnog plana Ukrajine, razvijenog uz podršku Velike Britanije, Francuske i Nemačke.
Kurir.rs/Mond/Info24.ru
