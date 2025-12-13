Slušaj vest

Vođa libijske militantne grupe "Brigade mučenika Anasa al-Dabašija"Ahmed Umar al-Fituri al-Dabaši, koji je bio pod sankcijama Ujedinjenih nacija (UN) zbog trgovine migrantima, ubijen je danas na zapadu Libije, saopštili su zvaničnici.

Al-Dabaši, zvani Amu, ubijen je u gradu Sabrata na zapadu zemlje kada su snage bezbednosti upale u njegovo skrovište, kao odgovor na napad njegove grupe u kom je šest vojnika teško ranjeno, navodi se u saopštenju Agencije za suzbijanje bezbednosnih pretnji.

Al-Dabaši je bio i pod sankcijama Ministarstva finansija SAD zbog trgovine ljudima, a on je bio vođa militantne grupe "Brigade mučenika Anasa al-Dabašija" u najvećoj tački u Libiji za afričke migrante koji se kreću ka Evropi.

U istoj akciji je, prema zvaničnicima, uhapšen i Al-Dabašijev brat Saleh al-Dabaši, takođe osumnjičeni trgovac ljudima.

Savet bezbednosti UN je 2018. godine uveo sankcije Al-Dabašiju i još petorici libijskih trgovaca ljudima.

Al-Dabaši je tada, kako tvrdi Savet bezbednosti, izložio migrante, uključujući decu, "fatalnim okolnostima" na kopnu i moru i ugrožavao mir i stabilnost u Libiji i susednim zemljama.

Libija je bila glavna tranzitna zemlja za migrante koji beže od rata i siromaštva u Africi i na Bliskom istoku, a okolnosti u zemlji su vrlo nestabilne od 2011. godine, kada je tokom pobune ubijen dugogodišnji predsednik države Moamer Gadafi.

Zemlja je godinama podeljena između nekoliko rivalskih vlasti i vojski, koje podržavaju druge naoružane grupe i strane vlade.