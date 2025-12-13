Slušaj vest

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da Evropska unija neće vratiti zamrznutu imovinu Rusiji dok Moskva ne plati reparacije Ukrajini.

Kalas je podsetila da je Evropska unija odlučila da na neodređeno vreme zamrzne rusku imovinu.

"Ovo garantuje da će do 210 milijardi evra ruskih sredstava ostati u EU ako Rusija ne isplati Ukrajini punu reparaciju za štetu koju je prouzrokovala", napisala je ona na platformi Iks.

Kalas je najavila da će EU povećati pritisak na Rusiju dok ne počne ozbiljno da shvata pregovore.

Kako je navela, sastanak Evropskog saveta sledeće nedelje biće ključan za obezbeđivanje finansijskih potreba Ukrajine u narednim godinama.

Evropska unija je danas potvrdila odluku da na neodređeno vreme zamrzne sredstva ruskih centralnih banaka koja se nalaze u Evropi, čime je otklonjena velika prepreka korišćenju gotovine za pomoć Ukrajini u odbrani od Rusije.

Savet Evropske unije je danas odlučio da, na privremenoj bazi, zabrani bilo kakav transfer sredstava ruske centralne banke, imobilisanih u EU, Rusiji, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Saveta EU.