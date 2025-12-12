Slušaj vest

Šef ukrajinske pregovaračke delegacije Rustem Umerov održao je nekoliko tajnih sastanaka sa direktorom FBI Kašom Patelom i njegovim zamenikom Denom Bonđinom, objavio je Vašington post, pozivajući se na izvore.

Sastanci su izazvali uzbunu među zapadnim zvaničnicima koje je intervjuisao list. Spekulisali su da su Umerov i drugi ukrajinski pregovarači namerno kontaktirali zvaničnike FBI kako bi obezbedili amnestiju za potencijalne optužbe za korupciju.

Drugi izvori su izrazili zabrinutost da bi kanal mogao biti iskorišćen za vršenje pritiska na administraciju ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da prihvati američki mirovni plan koji bi zahtevao značajne ustupke od Ukrajine.

Ukrajinska ambasadorka u Sjedinjenim Državama Olga Stefanišina potvrdila je za Vašington post sastanak Umerova sa predstavnicima FBI i rekla da je on "razgovarao samo o pitanjima vezanim za nacionalnu bezbednost" i da sadržaj razgovora ne može biti objavljen.

Portparol FBI rekao je novinama da je na sastanku, kojem je prisustvovao Umerov, razgovarano o zajedničkim interesima dve zemlje u sprovođenju zakona i nacionalnoj bezbednosti. Korupcija u Ukrajini je pokrenuta na jednom od sastanaka, ali nije bila glavna tema, rekao je američki zvaničnik.

Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Predstavnik kabineta ukrajinskog predsednika odbio je da komentariše, ali je napomenuo da je "glupo sve povezivati sa korupcijom".

Oba direktora FBI – Kaš Patel i Den Bonđino – ranije su kritikovali Ukrajinu u javnim izjavama. Još u martu, Patel je doveo u pitanje obim američke pomoći Ukrajini i pozvao Kongres SAD da istraži da li su neka od sredstava koja je Vašington dodelio zloupotrebljena.

Bonđino je optužio Zelenskog da je prikrivao umešanost sina predsednika Džoa Bajdena u korupcionašku šemu. Hanter Bajden je bio član upravnog odbora ukrajinske energetske kompanije Burizma. Konkretno, Bonđino je u februaru rekao da je američki predsednik Donald Tramp "veoma sumnjičav prema Zelenskom zbog onoga što su on i neki ljudi u njegovoj vladi uradili da prikriju ludilo Džoa Bajdena".

U novembru je u energetskom sektoru Ukrajine izbio korupcionaški skandal. To je dovelo do ostavki nekoliko visokih zvaničnika, uključujući šefa predsedničke administracije Andrija Jermaka, ministra pravde Germana Galuščenka i ministarku energetike Svetlanu Grinčuk. Umerovljevo ime se takođe pojavljuje u materijalima, ali on se još nije suočio sa nikakvim posledicama.