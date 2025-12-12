EVROPSKA UNIJA PRELOMILA, ŽESTOK UDARAC KREMLJU: Zamrzava se ruska imovina na NEODREĐENO, uklonjena prepreka za finansiranje Ukrajine!
Evropska unija je u petak pristala da na neodređeno vreme zamrzne sredstva ruske centralne banke koja se nalaze u Evropi, čime je otklonjena velika prepreka korišćenju gotovine za pomoć Ukrajini u odbrani od Rusije, tvrdi Rojters.
EU želi da održi finansiranje i borbu Ukrajine, jer rusku invaziju vidi kao pretnju sopstvenoj bezbednosti. Da bi to postigle, države EU imaju za cilj da aktiviraju deo ruske suverene imovine koju su imobilisale nakon invazije Moskve na Ukrajinu 2022. godine.
Prvi veliki korak, o kome su se vlade EU složile u petak, jeste imobilizacija ruske suverene imovine u vrednosti od 210 milijardi evra (246 milijardi dolara) koliko god je potrebno, umesto glasanja svakih šest meseci o produženju zamrzavanja imovine.
Ovo uklanja rizik da Mađarska i Slovačka, koje imaju bolje odnose sa Moskvom nego druge države EU, u nekom trenutku odbiju da produže zamrzavanje, primoravajući EU da vrati novac Rusiji.
Planirani zajam Ukrajini
Neodređeno zamrzavanje imovine ima za cilj da pomogne u ubeđivanju Belgije da podrži plan EU da koristi zamrznuti ruski novac za odobravanje zajma do 165 milijardi evra Ukrajini kako bi pokrila svoje vojne i civilne budžetske potrebe u 2026. i 2027. godini.
Ukrajina bi vratila zajam tek kada Rusija plati Kijevu ratnu odštetu, što zajam efikasno čini grantom koji unapred plaća buduće ruske reparacije.
Lideri EU – Evropski savet – sastaće se 18. decembra kako bi finalizovali detalje zajma za reparacije i rešili preostale probleme, koji uključuju garancije svih vlada EU za Belgiju da neće biti ostavljena sama da plati račun ukoliko se potencijalna tužba Moskve pokaže uspešnom.
Pre toga, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski posetiće Berlin u ponedeljak radi razgovora sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, a kasnije će im se pridružiti i drugi evropski, lideri EU i NATO-a, saopštila je nemačka vlada.
Nemačka ne vidi alternativu zajmu za reparacije i obezbediće 50 milijardi evra garancija, rekli su evropski diplomatski izvori.
Danska ministarka finansija Stefani Lose, čija zemlja predsedava EU, rekla je novinarima da „neke brige“ još uvek treba rešiti, ali „nadamo se da ćemo moći da otvorimo put ka odluci na Evropskom savetu sledeće nedelje“.
Evropski komesar za ekonomiju Valdis Dombrovskis rekao je da se za Belgiju pripremaju čvrste garancije.
(Kurir.rs/Rojters/Prenela: M .V.)