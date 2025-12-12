Slušaj vest

Američki Nacionalni fond za očuvanje istorijskih spomenika tužio je danas predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa zbog projekta izgradnje balske dvorane u Beloj kući, za koji se tvrdi da je preuranjen i neproveren.

Članovi Fonda zahtevaju od saveznog suda da zaustavi Trampov projekat izgradnje balske dvorane dok ne prođe sveobuhvatan pregled dizajna i ne dobije odobrenje Kongresa.

x AP Jacquelyn Martin copy.jpg
Foto: Jacquelyn Martin/AP

Nacionalni fond tvrdi da je Tramp, ubrzavanjem realizacije projekta, višestruko prekršio Zakon o administrativnim postupcima i Zakon o nacionalnoj politici zaštite životne sredine, kao i da je prekoračio svoja ustavna ovlašćenja time što za njega nije tražio odobrenje Kongresa.

Bela kuća
Foto: Evan Vucci/AP

Tramp je već zaobišao uobičajene građevinske prakse vlade SAD kada je srušio istočno krilo Bele kuće, a on je nedavno otpustio prvobitne arhitekte balske dvorane, koja bi sama po sebi bila skoro dvostruko veća od Bele kuće pre rušenja tog krila.

Tramp je rekao da Bela kuća „kasni“ sa dobijanjem balske sale.

Kurir.rs/Beta

tramp02 EPA Alex Wroblewski Pool.jpg
Dekoracije Bele kuće za Noć veštica
trump-bajden.jpg
x01 EPA Jim Lo Scalzo copy.jpg