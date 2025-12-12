Slušaj vest

Kremlj je poručio da će ruska policija i Nacionalna garda ostati u Donbasu čak i ako mirovni sporazum okonča rat, izjavio je visoki savetnik Jurij Ušakov, naglasivši da Moskva namerava da zadrži kontrolu nad regionom i posle mogućeg primirja.

Ušakov je za „Kommersant“ rekao da će Rusija pristati na prekid vatre tek kada se ukrajinske snage povuku sa fronta. Tvrdi i da je „moguće“ da nakon rata u Donbasu ne bude regularnih vojski, ali da će ruska Nacionalna garda i policija ostati da „održavaju red“.

Kijev takav stav odbacuje, dok američki pregovarači pokušavaju uskladiti zahteve obe strane, a predsednik SAD Donald Tramp insistira na brzom završetku sukoba. Sporno ostaje pitanje teritorija pod ruskom kontrolom - oko 20% Ukrajine.

U međuvremenu, predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage povratile nekoliko naselja kod Kupjanska, odbacivši ruske tvrdnje o okruženju.

Ruska vojska poslednjih meseci intenzivno pokušava da preuzme punu kontrolu nad Donjeckom i Luhanskom, koje zajedno čine Donbas i za sada velikom brzinom napreduje.