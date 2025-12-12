Slušaj vest

Bivši zvaničnik ruske centralne banke izjavio je da ruski predsednik Vladimir Putin ima dovoljno kapitala da godinama finansira rat u Ukrajini uprkos rastućem ekonomskom pritisku.

Ova procena dolazi u vreme kada je američki predsednik Donald Tramp sve više frustriran zbog zastoja u mirovnim pregovorima, piše CNBC .

Putin može da finansira rat godinama koje dolaze

Sergej Aleksašenko, bivši zamenik predsednika ruske centralne banke, rekao je u petak za CNBC da je ruska ekonomija „blizu stagnacije“, sa prognozom rasta od samo 0,9% ove godine u poređenju sa 4,3% prošle godine.

Ali je dodao da je „čaša do pola puna“, jer centralna banka postepeno smanjuje inflaciju. Na pitanje da li Putin ima dovoljno novca da finansira rat, Aleksašenko je odgovorio: „Nažalost, da“.

„Uprkos svim glasinama, uprkos rastućem budžetskom deficitu, uprkos rastućem zaduživanju Ministarstva finansija, on ima dovoljno novca da finansira rat“, izjavio je.

„Prilično sam siguran da je sposoban da finansira rat još dve, tri godine, barem. Možda i više.“ Ruska invazija na Ukrajinu počela je početkom 2022. godine, a sukob je sada ušao u svoju četvrtu zimu.

„NATO-ova sopstvena odbrana za sada može da izdrži, ali sa ekonomijom posvećenom ratu, Rusija bi mogla biti spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u roku od pet godina“.

Moskva tuži zbog zamrznute imovine

Uprkos međunarodnim naporima, Putin je signalizirao da je spreman da nastavi rat kako bi postigao svoje ciljeve. Prošle nedelje je upozorio da će Rusija „silom“ zauzeti ključnu ukrajinsku teritoriju ako se kijevske trupe ne povuku. Kao odgovor, evropski zvaničnici su predložili korišćenje zamrznute ruske imovine za obnovu Ukrajine.

Ruska centralna banka je danas objavila da tuži belgijsku klirinšku kuću Euroclear moskovskom sudu „za nadoknadu štete nanete Banci Rusije“.

U saopštenju se navodi da su „postupci depozitara Euroclear naneli štetu Banci Rusije zbog nemogućnosti upravljanja gotovinom i hartijama od vrednosti“, kao i planovi EU da koristi sredstva bez saglasnosti Moskve. Euroclear je odbio da komentariše slučaj.

Tramp razočaran zastojem u pregovorima

Ukrajina i njeni evropski saveznici bore se da zadrže na svojoj strani predsednika SAD Donalda Trampa, čija administracija insistira na mirovnom sporazumu.

Tramp je rekao da ne želi da „gubi vreme“ razgovarajući o mirovnom planu sa evropskim liderima, dodajući da je već razmenio „prilično oštre reči“ sa zvaničnicima u regionu. „Ponekad morate da pustite ljude da se bore, a ponekad ne“, rekao je.

Ranije ove nedelje, tvrdio je da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nije pročitao američki nacrt mirovnog predloga, dok je Rusija bila „zadovoljna njime“.

Predlog, koji su prvobitno sastavile SAD i Rusija, navodno je uključivao teritorijalne ustupke Ukrajini u Donbasu, što Kijev odbacuje. Ukrajina je pod pritiskom SAD da pristane na plan pre Božića.

Portparolka Bele kuće Karolina Livit potvrdila je da je Tramp „izuzetno frustriran obema stranama ovog rata“ i „umoran od sastanaka samo radi sastanaka“. „On ne želi više razgovora, želi akciju. Želi da se ovaj rat završi“, rekla je Livit, dodajući da je administracija samo u poslednjih nekoliko nedelja provela više od 30 sati na sastancima sa Rusima, Ukrajincima i Evropljanima.